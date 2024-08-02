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吃涮涮鍋驚見「小強湯底」！ 消費者怒檢舉　涮乃葉道歉：恐是日前消毒導致

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」驚傳湯底有蟑螂。(店家示意圖，與本案無關)圖／翻攝自涮乃葉臉書
日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」驚傳湯底有蟑螂。(店家示意圖，與本案無關)圖／翻攝自涮乃葉臉書

又有連鎖火鍋店出包！ 台中日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」被民眾投訴湯底出現小蟑螂。一名吳姓男子於7/31和妻子到「涮乃葉」文心秀泰店用餐，發現漂著一隻長約1公分的小蟑螂，讓他直喊離譜並檢舉投訴。而稽查後，業者道歉表示「應2天前消毒導致」。

據《壹蘋新聞網》報導，一名吳姓男子與妻子於7/31下午1時左右，到台中市文心秀泰6樓的「涮乃葉」日式涮涮鍋用餐，點了鴛鴦鍋麻辣湯與壽喜燒湯2種湯底，將肉片下至麻辣湯中涮熟時，竟發現湯裡有隻小蟑螂，讓他當場傻眼並立即向店家反映。

日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」驚傳湯底有蟑螂。(店家示意圖，與本案無關)圖／翻攝自涮乃葉臉書
日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」驚傳湯底有蟑螂。(店家示意圖，與本案無關)圖／翻攝自涮乃葉臉書

工作人員見狀表示，會將整鍋倒掉換新、醬料會先廢棄掉，不過他反問：「你能確定給我的湯底不會再有蟑螂嗎？」工作人員回應，湯底是總公司配送，皆由分開包裝的。

事後，涮乃葉店長同意將湯底、食材全數換新，給予該次消費約1100元免單。然而吳先生認為這樣的衛生管理有問題，他懷疑蟑螂已經在後廚的大湯鍋裡熬煮一段時間，因此向台中市食安處檢舉。

對此，涮乃葉所屬的雲雀餐飲集團坦承是公司的問題，接獲反映時立即將所有麻辣湯底等食材廢棄，店家也立即進行內部消毒、清潔工作，並和消費者達成協議。未來將加強衛生管理，提供安心的用餐環境。

台中市食安處指出，稽查未發現明顯缺失，業者稱可能是7/29進行消毒後，導致小蟲跑出來所致。

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