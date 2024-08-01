貳樓全新品牌「貳虎」開幕買一送一！靈魂麵衣「去骨雞排+爆打檸檬手搖」 5大亮點一次看

人氣早午餐「貳樓」開手搖飲料店了！貳樓跨足雞排、手搖飲市場，推出全新品牌「貳虎OFFTEA」，以「茶飲雞排研究所」為核心，主打「雞排+珍奶」超邪惡美食吃法，全台首店插旗台北慶城街商圈，即起至8/2祭出開幕限定買一送一優惠券！

亮點1.「茶飲雞排研究所」全新潮流符號新指標

圖／貳虎 OFFTEA提供

「貳虎」創造手搖飲與雞排的新潮流，首間門市以冷冽的銀色金屬風格與老虎標誌貫穿整體，品牌視覺以「ON/OFF」傳送門為主題，巧妙將品牌精神融入虎斑紋路，更邀請知名DJ歐馬克操刀門市曲風設計，還有一整面老虎塗鴉牆超好拍，邀大家暫時進入放鬆的OFF TIME，吃雞排配好茶，充滿能量再次迎接挑戰。

圖／貳虎 OFFTEA提供

亮點2.首波「爆打檸檬系列」最佳趣味解方

圖／貳虎 OFFTEA提供

茶飲系列由專業仕茶師研究調配，貳虎特別設計「情境」主題手搖杯，在菜單上直接標註：曖昧喝的「爆檸椿花金萱烏龍」強調酸酸甜甜的風味；失戀喝的「奶霜瑪黛檸檬茶」基底是不含咖啡因的南美洲瑪黛茶，搭配像眼淚一樣鹹鹹的奶霜；心碎喝的「爆檸虎翠咸檸七凍飲」，發洩怒氣的爆打檸檬。

圖／貳虎 OFFTEA提供

此外，菜單上還有諧音梗飲料「虎嵐茶」5種莓果調飲，可搭配獨家配料「史萊姆凍」，介於粉粿與果凍的口感，咀嚼控一定要嚐。

亮點3.最脆靈魂麵衣「虎標燕麥去骨雞排」

圖／貳虎 OFFTEA提供

秉持「麵衣是炸雞的靈魂」，貳虎主推升級版「虎標燕麥去骨雞排」，選用「去骨雞胸肉排」，成就香氣四溢又無骨多汁肉排，包裏「靈魂麵衣」打造酥脆且富有質感的口感。同時還有炸物小點心「燕麥脆雞丁、節瓜酥酥」越吃越涮嘴！

亮點4.冠軍組合套餐「找碴雞」

圖／貳虎 OFFTEA提供

試營運期間銷售破千套的冠軍組合套餐「找碴雞」，為虎標燕麥去骨雞排搭配「虎配茗茶」，獨家設計的雞排開口紙袋方便食用，鮮明的品牌黃加上逗趣創意文案，充滿巧思；手搖杯上老虎縱身跳入傳送門的視覺設計成為拍照新寵。推薦購買「找碴雞套餐」一次擁有炸雞排加飲料，直接現省20元。

圖／貳虎 OFFTEA提供

亮點5.開幕優惠「棒打老虎雞吃蟲」 帶走「拎虎搭」禮盒組

圖／貳虎 OFFTEA提供

「貳虎OFFTEA」歡慶開幕，即日起至8/2，門店舉辦「棒打老虎雞吃蟲」遊戲，只要贏過店員就送「虎配茗茶系」純茶買一送一兌換券。8/3至8/9加入「貳虎OFFTEA」LINE官方好友，可獲得指定品項買一送一、免費加料券優惠。8/10至9/30優惠加碼推出集點送活動，集點就有機會獲得「拎虎搭」限量禮盒組，可獲得特製可愛環保杯袋，以及特殊風味檸檬茶包，粉絲們快來大吃大喝一波！

圖／貳虎 OFFTEA提供

「貳虎OFFTEA」慶城店

地址：台北市松山區慶城街14-1號

電話：02-2715-3337