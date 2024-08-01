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JR東日本大飯店台北迎三週年慶！ 推出日本國產牛吃到飽 美食&住房酬賓專案出爐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／JR東日本大飯店台北提供
圖／JR東日本大飯店台北提供

JR東日本大飯店台北於8月迎來開幕三週年！為慶祝這一重要里程碑讓旅客感受日本東北的特色魅力，即日起至9月30日，飯店於各餐廳推出各式美食祭典。Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」日本國產牛吃到飽、HAYASE日本料理推出日本東北六縣為主題的「魅知國懷石」套餐、凱華樓中華料理則推出全新的「乾隆延壽御膳套餐」，還有一系列的周年慶住房優惠專案。

JR東日本大飯店台北是JR東日本集團首間海外飯店，提供288間客房及套房。圖／JR東日本大飯店台北提供
JR東日本大飯店台北是JR東日本集團首間海外飯店，提供288間客房及套房。圖／JR東日本大飯店台北提供

館內「Brilliant鉑麗安」全日餐廳舉行日本美食祭活動，日籍行政總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)率領各餐廳推出美食料理，以日本國產牛吃到飽迎饕客，必吃美食首推「香煎日本國產牛」、「海鮮大阪燒」，還有與同集團姊妹品牌飯店日本東京車站大飯店同步推出的「咖哩牛肉鍋」，另有琳琅滿目的豐盛佳餚，主題菜色供應至9月4日。

Brilliant鉑麗安全日餐廳日本美食祭活動，還有日本國產牛吃到飽，餐價1,480元起。圖／JR東日本大飯店台北提供
Brilliant鉑麗安全日餐廳日本美食祭活動，還有日本國產牛吃到飽，餐價1,480元起。圖／JR東日本大飯店台北提供

鉑麗安全日餐廳「香煎日本國產牛」吃到飽。圖／JR東日本大飯店台北提供
鉑麗安全日餐廳「香煎日本國產牛」吃到飽。圖／JR東日本大飯店台北提供

以城堡小鎮仙台為空間設計主題的「HAYASE日本料理」，料理長郡司行雄因應炎夏即日起至8月15日推出風雅細緻的「鰻魚盡享懷石」套餐，8月16日將登場的「魅知國懷石」，以日本東北6縣的特產呈現令人感到清爽氛圍的佳餚，餐廳還有專業唎酒師以多款來自日本東北的清酒，幫客人搭配美食享用。

HAYASE日本料理推出以日本東北六縣為主題的「魅知國懷石」料理。圖／JR東日本大飯店台北提供
HAYASE日本料理推出以日本東北六縣為主題的「魅知國懷石」料理。圖／JR東日本大飯店台北提供

超過30年資歷的楊德興主廚掌勺的「凱華樓中華料理」，因應3周年，特別推出全新的「乾隆延壽御膳套餐」，吃得到以花膠、黃金蟲草、刺參等煨煮的「直隸佛跳牆」，選用黑毛和牛煎炙的「日本骰子和牛肉」，還有「胡同金沙龍蝦球」等精緻宮廷佳餚，還有招牌料理「黃袍北京烤鴨」選用3.3至3.5公斤的櫻桃鴨，以鴨的原汁原味和師傅的燒烤功夫進行爐烤。

凱華樓中華料理特別推出全新的「乾隆延壽御膳套餐」精緻宮廷美食。圖／JR東日本大飯店台北提供
凱華樓中華料理特別推出全新的「乾隆延壽御膳套餐」精緻宮廷美食。圖／JR東日本大飯店台北提供

因應開幕三週年，飯店另推「繽紛．多彩」住房專案優惠延至10月31日，適用所有房型，每晚4,400元起，同時加贈「Colorful Coupon開業三週年優惠券」，內容含自助餐下午茶七折優惠券、凱華樓中華料理1,000元抵用券、HAYASE日本料理用餐加贈牛舌兌換券、客房升等券、套房優惠券等好康優惠。

13坪空間的「行政尊榮客房」提供雙床或一大床房型，讓旅客放鬆身心。圖／JR東日本大飯店台北提供
13坪空間的「行政尊榮客房」提供雙床或一大床房型，讓旅客放鬆身心。圖／JR東日本大飯店台北提供

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