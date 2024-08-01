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14大品牌推奧運美食優惠！ 三商巧福、拿坡里「買1送1」、慕里諾「奪金優惠」、摩斯「買2送2」同步開吃

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／三商餐飲、慕里諾餐飲、摩斯漢堡
圖／三商餐飲、慕里諾餐飲、摩斯漢堡

2024巴黎奧運美食買一送一，快為台灣隊加油！ 三商餐飲旗下7品牌推出超值美食「1+1」優惠，最多現省369元；慕里諾餐飲祭出限量「奪金優惠」；摩斯漢堡同步祭出父親節優惠組合88元、七夕優惠組合169元，快推給速食控們追！

圖／三商餐飲
圖／三商餐飲

三商餐飲為2024巴黎奧運食力應援，8/1至8/11連續11天，使用三商i美食卡APP的1點紅利點數，即可領取旗下三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、巧福PLUS共7大品牌1+1優惠券，領券後可在8/18前到店使用，內用或外帶皆可。

三商巧福牛肉炸醬麵。圖／三商餐飲
三商巧福牛肉炸醬麵。圖／三商餐飲

◎「三商巧福」送牛肉炸醬麵：買番茄肉醬乾拌麵+芝麻牛蒡絲+中杯飲料，送牛肉炸醬麵

◎「拿坡里」送大披薩：買大披薩送大披薩

拿坡里。圖／三商餐飲
拿坡里。圖／三商餐飲

◎「福勝亭」送鮮嫩炸雞柳定食：買厚切活力豬排定食+胡麻豆腐+飲料，送鮮嫩炸雞柳定食

福勝亭。圖／三商餐飲
福勝亭。圖／三商餐飲

◎「品川蘭」送雪花牛肉麵：買川．滿漢三寶牛肉麵+醋溜雲耳+純釀烏梅汁，送蘭．雪花牛肉麵

◎「BANCO」送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵：買雙人南義披薩套餐，送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵

◎「巧福PLUS」送醬烤排骨乾拌麵：買鴨血豆腐煲+蔥油拌麵+古早味紅茶，送醬烤排骨乾拌麵

◎「鮮五丼」送招牌牛丼：買泡菜白醬豬排丼+胡麻花椰菜+杯裝飲料，送招牌牛丼

鮮五丼。圖／三商餐飲
鮮五丼。圖／三商餐飲

慕里諾國際餐飲祭出「奪金優惠」，凡台灣選手於參與項目賽事告捷、奪金隔日，全台7大品牌消費達門檻可獲免費兌換限量美食，每日各限量50份，限兌換1次。

圖／慕里諾國際餐飲
圖／慕里諾國際餐飲

◎靜岡勝政日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。

◎伊勢路勝勢日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。

◎BEPPIN PASTA：消費達低消，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「洋蔥圈一份」。

◎泰迪農園咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「腰內豬排一塊」。

◎鳥丈爐端燒：單人消費500元餐點，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「三得利頂級生啤酒一杯」。

◎Suage北海道湯咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「唐揚雞串一串」。

◎杏桃鬆餅屋：消費達低消，即可憑活動頁面兌換指定限量商品「厚鬆餅單層升級雙層」。​​​​​​​

圖／慕里諾國際餐飲
圖／慕里諾國際餐飲

摩斯漢堡自8月1日至8月15日舉行父親節、七夕優惠好康，「父親節優惠」消費指定餐點組合即享活動優惠價，如「元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡」88元、「普羅旺斯雞腿珍珠堡或橙香雞腿堡搭配方塊薯餅和指定飲品」188元、「中杯摩斯咖啡」2杯88元。

圖／摩斯漢堡
圖／摩斯漢堡

同期間，「七夕情人節」抹茶紅豆米派2份及摩斯抹茶歐蕾2杯組合優惠價179元、布列塔尼米酥餅兩份及中杯摩斯咖啡兩杯組合優惠價169元。

暑假加推「會員FUN暑假」，自凡加入MOS Order APP會員，8月12日至9月11日止，會員享「V型薯條及摩斯蒟蒻冰紅茶」組99元，「中杯摩斯咖啡」39元，邀大眾揪好友來MOS品嚐經典美味。

圖／摩斯漢堡
圖／摩斯漢堡

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三商巧福 買一送一

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