今午12點開搶！ 江振誠「RAW最終季菜單」價格出爐 訂位方法一次看

由國際名廚江振誠創立餐廳「RAW」，3度摘下台北米其林二星，被譽為「全台最難訂的餐廳」！在即將屆滿10周年之際，江振誠日前召開記者會，宣告旗下位在大直的「RAW」餐廳將今年的12月31日是最後一天營業日。而最終季菜單「The Last Dance 最後的圓舞曲」，預計於今(8/1)的中午12點開放訂位！

在記者會現場，江振誠數度紅了眼眶。記者王聰賢／攝影

RAW的最終季菜單，將於8月1日開放訂位，8月16日正式登場至11月9日，將化身為劇場級的沉浸式用餐環境，菜單含4道開胃菜、12道料理與水資，餐價每人7888元+10%。

RAW於2020年秋季菜單「漢方」中的「黃鰭鮪肋、八寶粥、明太子」。圖／RAW提供

可從官網進入系統，透過inline網站預約，網頁上也列出關於預訂座位的規定，像是無法更改人數、也無法再更改日期，只接受重新預約，不接受10歲以下小孩，而服裝儀容需為smart casual，男士勿著露趾涼鞋或拖鞋等。

建議想搶訂的民眾，可以提早準備好信用卡，訂位需預付全額餐費，並提早打開訂位網頁準備。訂位後，如需更改日期，則需重新訂位，並再次完成付款，最後取消訂位日期為用餐日前14天，取消後的15至25天退款至原信用卡。僅剩最後幾個月能吃到RAW江振誠的手藝，饕客可把握最後機會！