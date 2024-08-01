快訊

哈瑪斯首腦遇刺細節曝！傳「遭飛彈直接擊殺」 住所門窗牆壁全毀

15歲女高中生溺斃…竹縣夏令營「團費1萬2」鬧人命 業者竟忘保險

幼園狼師案逾20受害僅認定8人？ 蔣萬安今還原調查程序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今午12點開搶！ 江振誠「RAW最終季菜單」價格出爐 訂位方法一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
江振誠想要嘗試更多可能。圖／摘自臉書
江振誠想要嘗試更多可能。圖／摘自臉書

由國際名廚江振誠創立餐廳「RAW」，3度摘下台北米其林二星，被譽為「全台最難訂的餐廳」！在即將屆滿10周年之際，江振誠日前召開記者會，宣告旗下位在大直的「RAW」餐廳將今年的12月31日是最後一天營業日。而最終季菜單「The Last Dance 最後的圓舞曲」，預計於今(8/1)的中午12點開放訂位！

在記者會現場，江振誠數度紅了眼眶。記者王聰賢／攝影
在記者會現場，江振誠數度紅了眼眶。記者王聰賢／攝影

RAW的最終季菜單，將於8月1日開放訂位，8月16日正式登場至11月9日，將化身為劇場級的沉浸式用餐環境，菜單含4道開胃菜、12道料理與水資，餐價每人7888元+10%。

RAW於2020年秋季菜單「漢方」中的「黃鰭鮪肋、八寶粥、明太子」。圖／RAW提供
RAW於2020年秋季菜單「漢方」中的「黃鰭鮪肋、八寶粥、明太子」。圖／RAW提供

可從官網進入系統，透過inline網站預約，網頁上也列出關於預訂座位的規定，像是無法更改人數、也無法再更改日期，只接受重新預約，不接受10歲以下小孩，而服裝儀容需為smart casual，男士勿著露趾涼鞋或拖鞋等。

建議想搶訂的民眾，可以提早準備好信用卡，訂位需預付全額餐費，並提早打開訂位網頁準備。訂位後，如需更改日期，則需重新訂位，並再次完成付款，最後取消訂位日期為用餐日前14天，取消後的15至25天退款至原信用卡。僅剩最後幾個月能吃到RAW江振誠的手藝，饕客可把握最後機會！

江振誠的經典菜色之一「Memory 1997 經典黑松露鴨肝暖凍」，這是他1997年時在法國「感官花園」餐廳所創作的第一道菜。圖／RAW提供
江振誠的經典菜色之一「Memory 1997 經典黑松露鴨肝暖凍」，這是他1997年時在法國「感官花園」餐廳所創作的第一道菜。圖／RAW提供

編輯推薦

名廚 江振誠 米其林

相關新聞

父親節還沒訂位嗎？「寒居酒店」限量分享餐爽吃美國肋眼牛排

一起到寒居犒賞爸爸！一年一度的父親節即將來臨，寒居酒店「BeGood」餐廳特別推出「父愛濃情」咖啡巧克力慕斯蛋糕，現已開放預訂至8月9日。這款蛋糕由西點主廚精心製作，採用微苦的咖啡和濃郁的法芙娜巧克力搭配，再加上雪茄與領結的裝飾，展現成熟穩重、內斂卻充滿魅力的父親形象。蛋糕底部為濃郁辛香的肉桂與全香子粉製成的酥脆餅乾，內層為濕潤的巧克力蛋糕體和帶有榛果咖啡香味的絲滑慕斯，並搭配酸甜可口的柳橙凍內餡，外層淋上咖啡鏡面。6吋蛋糕售價1,388元，買起來了啦！

14大品牌推奧運美食優惠！ 三商巧福、拿坡里「買1送1」、慕里諾「奪金優惠」、摩斯「買2送2」同步開吃

7大品牌應援買一送一！ 拿坡里送大披薩、三商巧福送牛肉炸醬麵 摩斯買2送2同步開吃

「香鷄城」回來了！4種口味雞腿、小肉豆、雞翅在家也能吃

以手扒雞起家、陪伴許多5、6年級生的「香鷄城」回來了！繼今年5月與「週末炸雞俱樂部」快閃合作推出期間限定「水牛城辣雞翅」...

今午12點開搶！ 江振誠「RAW最終季菜單」價格出爐 訂位方法一次看

今午12點開搶！ 江振誠「RAW最終季菜單」價格出爐 訂位方法一次看

木柵保儀路木箱豆花8月底熄燈 網：快把握機會去吃

木柵景文中學附近、位於保儀路與永安街口的「木箱豆花小攤車」，是許多木柵人最愛的夏日甜品之一；不料店家在7月31日晚間無預...

身份證有「E、S」吃王品尬鍋88折！青花驕享鍋底吃到飽

王品集團旗下的「尬鍋」，繼7月開設嘉義垂楊店之後，將再進駐高雄，開設高雄富民店。為慶祝開幕，凡身份證字號開頭英文為「E」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。