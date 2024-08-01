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父親節還沒訂位嗎？「寒居酒店」限量分享餐爽吃美國肋眼牛排

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒居酒店提供
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一起到寒居犒賞爸爸！一年一度的父親節即將來臨，寒居酒店「BeGood」餐廳特別推出「父愛濃情」咖啡巧克力慕斯蛋糕，現已開放預訂至8月9日。這款蛋糕由西點主廚精心製作，採用微苦的咖啡和濃郁的法芙娜巧克力搭配，再加上雪茄與領結的裝飾，展現成熟穩重、內斂卻充滿魅力的父親形象。蛋糕底部為濃郁辛香的肉桂與全香子粉製成的酥脆餅乾，內層為濕潤的巧克力蛋糕體和帶有榛果咖啡香味的絲滑慕斯，並搭配酸甜可口的柳橙凍內餡，外層淋上咖啡鏡面。6吋蛋糕售價1,388元，買起來了啦！

圖／寒居酒店提供
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此外，BeGood餐廳於8月7日至8月8日午晚餐推出父親節限定雙人分享餐，價格為4,680元加10%服務費。此套餐包括經典開胃小點「烤薄餅與鷹嘴豆泥醬」及「炭烤鮭魚凱薩沙拉」。烤薄餅外皮焦香Q彈，搭配辛香的鷹嘴豆泥醬，炭烤鮭魚菲力則嫩滑多汁，與新鮮生菜和酥脆麵包塊及濃郁凱撒醬完美結合，清爽不膩。主食部分為招牌「肯瓊虎蝦義大利麵」，將鮮甜的虎蝦與義大利麵拌炒，搭配自製的肯瓊香料奶油醬，微辣香氣與蝦肉甘甜相得益彰。

圖／寒居酒店提供
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主菜則選用「炭烤美國特級肋眼牛排16oz.搭配季節鮮蔬」，選自美國舊金山明星肉舖 Flannery出品的荷斯登品種USDA Prime等級帶骨肋眼，經Josper烤爐高溫燻烤鎖住鮮嫩肉汁，色澤鮮美，煙燻香氣四溢。餐後更有精緻甜點櫃甜品，為整個用餐體驗畫上完美句點。欲了解更多詳情及預訂，請致電BeGood餐廳專線02 2564 3577。

圖／寒居酒店提供
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