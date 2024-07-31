一站嘗遍米其林必比登美食！ 年度最強「台灣美食展」8/2世貿一館登場 石垣牛試吃、5星飯店餐券2.7折必搶

朝聖全台美食盛宴的機會又來了！ 「2024台灣美食展」將於8/2至8/4於台北世貿一館澎湃登場，除了搶先公開展出規模達600格攤位的美食、伴手禮、各單位限定優惠。展覽期間將集結米其林必比登推薦餐廳、多位米其林廚師、名廚現身展場、多家飯店也推出展場限定優惠餐券，最低下殺二七折起，準備開逛！

2024台灣美食展將於8月2日開展。圖／2024台灣美食展提供

台灣聞名全球的美食除了珍奶之外，還有獲得世界冠軍的威士忌、手工醬油及柑橘果醬等，台灣美食展一口氣集結多元新鮮食材、美味料理、金牌廚師和冠軍伴手禮，以及多家飯店餐券等，不需舟車勞頓即可一次品嘗到米其林必比登推薦料理，和米其林廚師學做菜。

★集結大菜小吃，一站品味全台各地美食

農業部的台灣農業館帶來全台各地優質農村好物、伴手禮。圖／2024台灣美食展提供

一口氣集結各地特色美食、優良農產品、在地名店、優良好茶、好酒、冠軍咖啡等，邀請民眾把握展期四天盡情採購！農業部「臺灣農業館」帶來優質農漁特產、田媽媽展售特色美食，日本柑橘果醬大賽榮獲大獎的「小甜心果醬」、必比登推薦長盈海味屋等名店品產品。客委會「HA-FOOD客家館」，將邀請米其林綠星餐廳主廚簡天才現場示範料理教學，也攜手獲得法國AVPA巧克力比賽金牌的御巧可可巧克力坊等18間客家美食單位展出。

台灣農業館將展出獲得英國柑橘大賽醬的小甜心手工果醬。圖／2024台灣美食展提供

經濟部商業發展署「臺灣好食館」則集結滬舍餘味餐館、羅家古早味、鮮蒸蝦仁肉圓、膳馨民間創作料理等數間連年獲米其林必比登推薦餐廳，以及金牌伴手禮等30間名店讓民眾大飽口福。財政部國庫署「瓊漿玉露館」邀請優質酒類認證業者，包含12道金牌肯定的舜堂萊嘉帶來四大天王茶酒系列、臺灣菸酒OMAR威士忌、臺中市霧峰區農會初霧清酒，以及國內第一支由古老酒米「吉野一號」製作的吉野吟釀釀造場中福酒廠等，還有花式調酒表演、調酒DIY教學等活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣麒麟啤酒帶來Bar台灣特產罐。圖／2024台灣美食展提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★異國美食大集合，頂級石垣牛首次登台限量吃

高人氣異國美食展區，今年以「日本館」為核心，展出包括超過百年歷史的昆布專門店KURAKON、IRIS OHYAMA x 歲時亭「御手洗麻糬銅鑼燒」、御多福 x 赤鐵「廣島燒」、日本香川縣帶來產地直送讚岐烏龍麵、石垣市更首次引入石垣牛限量提供現場民眾品嘗；更提供每日限量200份彩球新娘冰淇淋試吃活動，越南館異國美味邀請民眾來品嘗。

文化部展出台灣飲食多面向的文化流變。圖／2024台灣美食展提供

日本美食館將帶來多家日本各地美食好物。圖／2024台灣美食展提供

★星級餐飲住宿券2.7折起 下半年團聚享受搶先規劃

晶華酒店祭出多項優惠餐券、住宿券。圖／2024台灣美食展提供

各大飯店、餐飲集團亦搶先公布展覽優惠，海霸王推出超值下殺美食券5.1折起，「懷念料理極品美食券」每日限量20組只要2,500元；晶華酒店祭出折扣高達2.7折的「全家愛旅行」城市度假住宿券方案，特價只要7,999元，以及平日「栢麗廳泰市場」自助美饌，買10張再加贈1張；台北美福大飯店「超值美食通用券」每張最優惠55折3,300元，彩匯平日下午茶餐雙人券只要1,210元。

大倉久和大飯店精選餐券下殺72折，歐風館自助餐廳「平日午餐單人券」10張原價16,698元，買10送1，特價12,000元，以及歐風館平日午餐雙人券，優惠價2,200；大地酒店推出「美食溫泉三重饗宴一泊三食住宿券」，下殺只要53折；台北、高雄圓山大飯店聯合推出住宿券2.7折起、星級美饌餐券7.1折起，絕對是民眾挖寶聚餐出遊搶便宜的好機會！

海霸王推出豐富的好味台菜超值餐券。圖／2024台灣美食展提供

★眼明手筷活動、早鳥禮、問卷禮，優惠多多

為回饋參展民眾。每日前1,000位入場者，可於入口處領取限量美味早鳥禮，每人限量一份；進場後也可於服務台填寫問卷獲加碼問卷禮；更於每日中午推出「眼明手筷」活動，用筷子夾起指定食物有機會贏取價值超過千元好禮！同步邀請民眾即日起至8/3止，於北北基地區18個捐血點，響應捐血贈票活動，一起做公益吃美食。

2024台灣美食展

時間｜08/02（五）～08/05（一） 10:00-18:00

地點｜台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

官網｜www.tcetva.tw