全台唯一！ 超浮誇海料「冰磚冷麵」美食冰塊杯上桌 還有隱藏版「鹹甜兩吃」消暑氣就靠它

炎炎夏日持續飆高溫，快來點超清涼暢快美食開吃！ 台北人氣拉麵最新推出全台唯一全新型態料理「冰磚冷麵」，把麵條、美味海鮮料統統裝進冰塊杯裡，端出一杯今夏最令人驚豔的「冰窖系海鮮冷麵」，讓大家免飛日本就能吃到！

圖／翻攝 五之神製作所 台灣 臉書粉專

日本有人氣冰磚咖啡，台灣則是有更浮誇的「冰磚冷麵」！位於台北信義區的「五之神製作所」拉麵店，幫大家對抗炎夏，研發出全台唯一的「冰窖系海鮮冷麵」，豪邁地把鮭魚卵、北海道干貝、北海道海膽、北寄貝等海鮮統統裝進大冰塊裡，加入柴魚、煮干和雞清湯為基底的清爽湯頭，插上一支和風醬油滴管，就是一杯海料滿滿、清涼又消暑的冰塊杯！

圖／IG@amos0716授權

店家提醒顧客務必注意拍照的時間不要太長，催客人們要快快吃，吃太慢則會爆漏湯汁，是一碗和時間賽跑的美味料理。還有網友推薦「隱藏版吃法」吃完麵，冰塊杯再拿來裝可樂「鹹甜兩吃」美味綻放在你的味蕾！

圖／IG@amos0716授權

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海鮮冰磚冷麵屬於不定期販售品項，店家於限定日期、時間發放號碼牌，單日限量推出30-40碗冰塊杯美食，販售時間日期，可至五之神製作所臉書專頁查看詳情。

五之神製作所

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄6號

電話：02-2746-6867

營業時間：平日11:30~15:00、17:00~21:00，週末11:30~21:00