快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

全台唯一！ 超浮誇海料「冰磚冷麵」美食冰塊杯上桌 還有隱藏版「鹹甜兩吃」消暑氣就靠它

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝 五之神製作所 台灣 臉書粉專、IG@amos0716授權
圖／翻攝 五之神製作所 台灣 臉書粉專、IG@amos0716授權

炎炎夏日持續飆高溫，快來點超清涼暢快美食開吃！ 台北人氣拉麵最新推出全台唯一全新型態料理「冰磚冷麵」，把麵條、美味海鮮料統統裝進冰塊杯裡，端出一杯今夏最令人驚豔的「冰窖系海鮮冷麵」，讓大家免飛日本就能吃到！

圖／翻攝 五之神製作所 台灣 臉書粉專
圖／翻攝 五之神製作所 台灣 臉書粉專

日本有人氣冰磚咖啡，台灣則是有更浮誇的「冰磚冷麵」！位於台北信義區的「五之神製作所」拉麵店，幫大家對抗炎夏，研發出全台唯一的「冰窖系海鮮冷麵」，豪邁地把鮭魚卵、北海道干貝、北海道海膽、北寄貝等海鮮統統裝進大冰塊裡，加入柴魚、煮干和雞清湯為基底的清爽湯頭，插上一支和風醬油滴管，就是一杯海料滿滿、清涼又消暑的冰塊杯！

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

店家提醒顧客務必注意拍照的時間不要太長，催客人們要快快吃，吃太慢則會爆漏湯汁，是一碗和時間賽跑的美味料理。還有網友推薦「隱藏版吃法」吃完麵，冰塊杯再拿來裝可樂「鹹甜兩吃」美味綻放在你的味蕾！

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

海鮮冰磚冷麵屬於不定期販售品項，店家於限定日期、時間發放號碼牌，單日限量推出30-40碗冰塊杯美食，販售時間日期，可至五之神製作所臉書專頁查看詳情。

五之神製作所

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄6號

電話：02-2746-6867

營業時間：平日11:30~15:00、17:00~21:00，週末11:30~21:00

編輯推薦

消暑

相關新聞

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

記憶中的老店又少一間！鄰近台北圓環，擁有超過80年歷史的「龍凰號」傳出自即日起結束營業，招牌的魯肉飯、香菇肉羹湯、五香肉...

全台唯一！ 超浮誇海料「冰磚冷麵」美食冰塊杯上桌 還有隱藏版「鹹甜兩吃」消暑氣就靠它

全台唯一！ 超浮誇海料「冰磚冷麵」美食冰塊杯上桌 還有隱藏版嚐鮮「鹹甜兩吃」 消暑氣就靠它

看完棒球吃美食！全台６大職業棒球場週邊美食推薦

近來台灣職業棒球的發展熱烈，各大球場都時常舉辦熱鬧的比賽，加上聞名國際的啦啦隊女孩熱舞表演，連帶讓鄰近地區的人潮湧入，新潮又美味的餐廳自然越來越多。這次就要帶大家遊遍台灣六大職業棒球場周邊的特色美食，不管是想在看球賽前吃頓早午餐、還是贏球後到餐酒館慶祝都不是問題！

信義區高空海鮮餐廳SEA TO SKY 全新海鮮菜單8月登場

S&W Taipei集團旗下、位於信義區微風信義百貨47樓的「SEA TO SKY」，是國內少見的高空海鮮餐廳，以奢華浪...

「漢堡排嘉」8月進駐SOGO大巨蛋 炭火牛橫膈膜排新登場

繼今年5月來自日本的「漢堡排嘉」台灣1號店於Global Mall新北中和開幕，時隔不到三個月，「漢堡排嘉」鎖定SOGO...

NENE炸雞「Snoopy好友卡」只送不賣！再抽Snoopy週邊

來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」，繼在登台5週年時推出Snoopy炸雞紙盒、主題門市之後，8月1日起將再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。