看完棒球吃美食！全台６大職業棒球場週邊美食推薦

近來台灣職業棒球的發展熱烈，各大球場都時常舉辦熱鬧的比賽，加上聞名國際的啦啦隊女孩熱舞表演，連帶讓鄰近地區的人潮湧入，新潮又美味的餐廳自然越來越多。這次就要帶大家遊遍台灣六大職業棒球場周邊的特色美食，不管是想在看球賽前吃頓早午餐、還是贏球後到餐酒館慶祝都不是問題！

味全龍 天母棒球場周邊美食推薦

Supranormal Bakery Cafe 天母店

就在天母圓環邊、中山北路七段的斜坡下，Supranormal Bakery Cafe 憑著香醇的咖啡、酥脆的可頌、濃郁的肉桂捲，以及老闆嚴選的高品質健康食材，默默在當地累積起超人氣，每逢週末假日常常一位難求，近來更是在中山區赤峰街開設了二店。而天母本店的空間舒適宜人、服務親切周到，很適合先來頓豐盛的早午餐再散步到球場！

圖@ReadyGo

地址：台北市士林區中山北路七段39號

電話：02-28738383

INFINITY. Yes Lounge

同樣在離棒球場不遠的中山北路七段，INFINITY. Yes Lounge 也是天母人私藏已久的秘密好店。這裡一樓是藝廊，沿著蜿蜒的階梯拾級而上就是咖啡廳，老闆完美營造了出眾的藝術氣息，同時又不會令人感到拘束。無論是花草植物、雕塑畫作、音樂影像，還是餐點、咖啡與飲品都水準過人，也供應精選的自然酒與調酒，白天與夜晚各有吸引人的特色。

圖@ReadyGo

地址：台北市士林區中山北路七段48號2樓

台鋼雄鷹 高雄澄清湖棒球場周邊美食推薦

夏德莉 brunch&pasta 鳳山店

高雄的澄清湖棒球場周邊雖然不及其他職棒球場熱鬧，但在車程10分鐘的距離之內，仍有值得造訪的優質餐廳。例如在夏德莉 brunch&pasta 鳳山店，就能品嚐到香氣撲鼻的煙花女漁夫海鮮麵、搭配蜂蜜軟法與烤雞腿的早午餐盤，還有結合可頌、鬆餅與自製冰淇淋的可朗芙 Croffle，外層酥脆、中心軟綿的口感讓人無法拒絕！

圖@amour__c

地址：高雄市鳳山區濱山街15巷7號

電話：07-7806661

統一7-ELEVEn獅 台南棒球場周邊美食推薦

舞壽司美味專賣

想在看完精彩球賽之後大啖日本料理嗎？那麼舞壽司就是最佳的選擇！餐廳鄰近台南市立棒球場以及水交社文化園區，不僅交通方便，餐點內容更是繽紛多樣，從各種壽司、丼飯、生魚片，到店家特製的創意巨型握壽司、干貝海膽塔與松葉蟹膏塔都有，且價格實惠到令人不敢置信，想盡情享用日料的人不能錯過！

圖@wusushi_0409

地址：台南市南區水交社路42號

電話：06-2911088

中信兄弟 台中洲際棒球場周邊美食推薦

San Hill wine&bar 紅酒吧/餐酒館

來台中洲際棒球場看球之後，不妨到附近的 San Hill wine&bar 坐坐。一翻開酒單，一定會為了「男人不醉女人沒機會」、「閉月羞花」、「回春良藥」、「花紅月下」等獨具創意的調酒而大開眼界。而餐點也是誠意滿滿，愛吃海鮮的人有奶油蛤蜊、燻鮭魚捲、還有鮮甜滋味讓唇齒留香的日本生蠔，肉食主義者則有日本A5和牛料理，最後還能來一碗主廚特釀醒酒湯，為完美的一天畫下句點。

圖@sanhillbistro

地址：臺中市北屯區崇德十六路255號

電話：04-24214017

富邦悍將 新莊棒球場周邊美食推薦

有余·麵包與料理

愛吃麵包的人有福了！如果有到新莊棒球場的話，過個馬路就是有余·麵包與料理，老闆專精於各種歐式麵包，且從麵粉到佐料都採用頂級原料，以少油、少糖的配方做出健康又美味麵包，例如富有誘人香氣的 Brezel 布雷結，就是以無糖麵團搭配天然奶油、頂級鹽之花製成，再配個可口的可麗露更是完美的享受。

圖@yoyu_bakerykitchen

地址：新北市新莊區公園路8-2號

樂天桃猿 桃園棒球場周邊美食推薦

有 話室畫室

若想趁著到桃園樂天棒球場看球時，順道安排一次桃園一日遊的話，就很適合將話室畫室納入行程中。這裡不僅有精緻美味的手作餐點與咖啡、甜品，更是一間別出心裁的畫室，可以一邊啜飲香醇濃郁的咖啡、一邊手執畫筆體驗藝術，且從油畫、水彩、壓克力繪畫、流動畫到兒童課程都有提供，有興趣的人不妨趕緊預約！

圖＠chat_draw_coffeeshop

地址：桃園市中壢區文德路102號1樓

電話：03-2871822

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