店址曝光了！全台最難訂位「門前隱味牛肉麵」 最新插旗西門町改裝中

牛肉麵控超期待！ 話題名店「門前隱味」牛肉麵，以預約制用餐規則成為熱議，即使預約成功也要等上將近兩年，但死忠的饕客們皆心甘情願等候。今年四月的愚人節當天，宣布二號店將插旗西門町，掀起一片網民歡呼，而最新在Google Map地圖，悄悄秀出新門市地址了！

圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專

成立於新北市板橋巷弄、曾被檢舉違章建築而自主拆除店面的「門前隱味」，自重新進駐空軍三重一村，吧台座席從5人增加到6人後，仍然一位難求。於今年4月份傳出業者將在西門町開出新店，終於有了最新進度，在Google Map上出現「門前隱味NO.2」最新店址，位於西門町漢口街巷弄，但臨近西門捷運站，讓饕客們朝聖更方便！

圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專

如今，門前隱味2號店地址於Google Map曝光，從門前隱味牛肉麵臉書粉專，也能看見西門町店正在趕工改裝中，可以預見開幕時間即將接近，更令人期待的是，已確定西門町店比起三重一村店「吧台區座位數」更多，牛肉麵控們想品嚐預約也就能更加速了！

圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專

門前隱味西門町店

地址：台北市萬華區漢口街二段20巷7號