快訊

涉猥褻、性侵8名女學生！彰化數學狼師犯19罪 法官重判23年4月

奧運游泳／荷蘭選手泳褲下水「變透明」！一片肉色網瘋傳 他無奈發聲：不是我目的

台股由黑翻紅漲59點收22,223點 台積電跌4元收940元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

店址曝光了！全台最難訂位「門前隱味牛肉麵」 最新插旗西門町改裝中

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專
圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專

牛肉麵控超期待！ 話題名店「門前隱味」牛肉麵，以預約制用餐規則成為熱議，即使預約成功也要等上將近兩年，但死忠的饕客們皆心甘情願等候。今年四月的愚人節當天，宣布二號店將插旗西門町，掀起一片網民歡呼，而最新在Google Map地圖，悄悄秀出新門市地址了！

圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專
圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專

成立於新北市板橋巷弄、曾被檢舉違章建築而自主拆除店面的「門前隱味」，自重新進駐空軍三重一村，吧台座席從5人增加到6人後，仍然一位難求。於今年4月份傳出業者將在西門町開出新店，終於有了最新進度，在Google Map上出現「門前隱味NO.2」最新店址，位於西門町漢口街巷弄，但臨近西門捷運站，讓饕客們朝聖更方便！

圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專
圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專

如今，門前隱味2號店地址於Google Map曝光，從門前隱味牛肉麵臉書粉專，也能看見西門町店正在趕工改裝中，可以預見開幕時間即將接近，更令人期待的是，已確定西門町店比起三重一村店「吧台區座位數」更多，牛肉麵控們想品嚐預約也就能更加速了！

圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專
圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專

門前隱味西門町店

地址：台北市萬華區漢口街二段20巷7號

編輯推薦

牛肉麵 西門町

相關新聞

店址曝光了！全台最難訂位「門前隱味牛肉麵」 最新插旗西門町改裝中

店址曝光了！全台最難訂位「門前隱味牛肉麵」 最新插旗西門町改裝中

18秒爆炒鮮牛肉「買1送1」！阿緯新品牌「炒湘湘」登場

代理「點點心」以及「忠青商行」的「緯豆集團」，於台北微風信義推出全新餐飲品牌「炒湘湘」，主打18秒爆炒鮮牛肉、招牌香煎金...

RAW年底謝幕 國際名廚江振誠將引退 獻上最終菜單The Last Dance

「10」對國際名廚江振誠來說，是個非常關鍵的數字。自RAW於2014年12月9日開幕以來，便以「重新定義台灣味（The ...

全桌免費！王品4品牌父親節優惠 滿額送海陸大禮包

父親節即將到來，王品集結旗下「享鴨」、「莆田PUTIEN」、「丰禾」及「朝粥幫」等4品牌，自8月5日起推出父親節活動，凡...

麥當勞「麥麥盒變身Baby Shark」！6款親子讀本帶回家

麥當勞今年暑假攜手The Pinkfong Company旗下的超人氣「Baby Shark鯊魚寶寶」聯手推出環保主題讀...

拿坡里「綜合炸雞桶」買1送1！焦糖楓「滿額送生蠔」

喜歡吃炸雞嗎？「拿坡里炸雞專賣店」最新推出「脆皮戰斧綜合炸雞桶」，限時可享「買1送1」優惠。另外「焦糖楓」則同樣推出限時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。