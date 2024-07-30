夏日必備！十大南洋風味泡麵品牌排行榜　讓你3分鐘征服味蕾

快速上桌開胃啦！

「熱到吃不下啦！」炎炎夏日總是讓人食慾不振，吃什麼都沒有胃口嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受網友歡迎的「十大南洋風味泡麵品牌」，香料層次豐富、口味香辣濃郁，絕對是高溫下的開胃救星！

泡麵方便又快速的即食特性，只要熱水泡開馬上就能吃，免除在動輒30度以上的大熱天開伙、汗流浹背的機會；東南亞系香料調味特色更是刺激唾液分泌、讓人食指大動，好吃到一口接一口停不下來。趕快手刀收藏本篇榜單，現在就到超市、賣場囤貨，把這些南洋風美味帶回家。

No.1 營多麵 Indomie

營多 Indomie提供

營多麵 Indomie提供

喜愛東南亞風味的人，一定對來自印尼的神級炒麵「營多麵」不陌生！採用神秘的天然香料創造帶有尾韻的辣味口感，搭配Q彈麵體，讓人一吃就上癮！營多麵口味多元，除了經典的印尼拌炒麵之外，還有營多辣味拌炒麵、營多拌炒麵「辣味牛肉風味」，以及營多拌湯麵「青檸牛肉風味」等多種選擇，加上親民的銅板價，深受網友喜愛、得到許多推薦，「一次煮兩包也不會覺得心疼」、「月底的吃土救星」、「香料味很濃很有層次，加點青菜跟雞蛋就能解決一餐」。

今年適逢營多杯麵在台灣上市5週年，品牌特別推出超萌放大版營多杯麵紀念物「營多巨無霸天王杯」，7/26至9/3期間限定販售，一次可容納6碗杯麵，容量十足。保冷袋材質也非常實用，無論是日常採買或與朋友相約露營、野餐，都能派上用場，還能成為聚會合照的亮點小物喔！

No.2 MAMA

來自泰國的MAMA麵，濃郁、酸辣滋味聞名全球，是不少人造訪泰國的必買伴手禮之一，還曾入選全球十大美味泡麵，受歡迎程度不言而喻。MAMA麵口味眾多，從酸辣蝦味、酸辣海鮮、冬陰功到綠咖哩通通都有，每一種都是道地泰國味，讓你在家也能重現舌尖上的泰式風情。

其中最受歡迎的就是酸辣蝦味和雞肉綠咖哩口味，被忠實粉絲激推，「味道非常濃郁的綠咖哩風味，且有一點點奶味，與泰國綠咖哩的還原度極高，吃起來非常有層次」、「鮮蝦味配上泰式經典冬蔭功（泰式酸辣湯）湯底，讓你一秒到泰國！」、「這好吃但太難買了」。

No.3 Picnic

「薩哇滴卡」喜歡泰式風味的朋友有福啦！除了名氣響亮的MAMA麵之外，Picnic也是值得老饕們收編的泰味新選擇！泰式酸辣蝦湯口味融合新鮮香茅與南薑香氣，熱水一沖下還飄出陣陣清爽解膩的檸檬味，搭配微酸微辣的鮮蝦湯底，只要一口就能讓人食慾全開；不讓酸辣蝦湯專美於前，經典泰式綠咖哩口味以濃郁順口的特色取勝，香濃綠椰咖哩滋味在齒頰間留香，佐以香茅和檸檬葉提味，與彈牙勁道的麵條完美融合，好吃到讓人忍不住說聲「再來一碗」、「喜歡泰式的人真的必囤」！

No.4 A1

翻攝自A1

A1是來自馬來西亞的肉骨茶品牌，自1986年成立以來，已累積近40年歷史，以「堅持到底、一輩子做好一件事」為宗旨，不僅滿足大眾味蕾，也成為許多大馬人成長回憶裡的美好滋味！

最知名的「A1南洋咖哩叻沙麵」曾受到美國泡麵之神Hans Lienesch推薦，以星馬地區特有的叻沙作為湯底，新鮮辣椒、香茅等多種辛香料打造出的鹹鮮勁辣風味中，帶有微微椰奶香氣，讓辣度被中和、更好入口。還有內附2顆小鮑魚的「A1貴婦鮑魚麵」也是網友爭相團購的人氣品項，鮮甜海味搭配濃醇帝皇雞湯底，讓奢華程度更上一層樓，即便單包要價不斐，仍獲得網友讚賞，「湯頭強調的『中藥湯包』真的不是蓋的，味道鮮甜的程度真的讓我魂牽夢縈」。

No.5 KOOL

曾到越南旅遊的朋友對KOOL的「鹹蛋黃乾拌麵」一定印象深刻！KOOL不僅是當地的超人氣品牌，也是觀光客的掃貨清單之一。尤其是身為品牌經典代表作的鹹蛋黃乾拌麵，光看包裝就已經讓人食指大動、口水直流，鹹香滋味更深受網友歡迎。許多吃過的人都表示這款泡麵吃起來麵條微Q、辣度和鹹度都適中，算是相當順口；但也有不少網友認為調味不符合台灣人口味，「之前吃那個鹹蛋黃的麵也被它的味道嚇到」、「他們家滿多泡麵會加鹹蛋黃的，但是跟我們台灣人想像的鹹蛋黃有差距」。

No.6 美極 Maggi

有「大馬國民泡麵」之稱的美極 Maggi，是來自瑞士的品牌，在馬來西亞深耕多年、成功本土化，可說是大馬地區的泡麵代名詞！也造就了馬來西亞民眾統稱泡麵為「Maggi」的獨特文化。

美極 Maggi價格親民、口味眾多，兩大特點擄獲許多忠實粉絲的心，不僅是觀光客旅遊必買的掃貨好物，更是離鄉遊子的最愛。舉凡經典雞肉Ayam、香料層次豐富的咖哩Kari，以及酸辣東炎Tomyam口味都非常暢銷，被網友稱讚「這是東南亞的家鄉味神泡麵，像台灣的維力炸醬麵地位」。

No.7 養養 yum yum

翻攝自MOMO購物網

泰國人真的太會取名啦！除了親和力十足的MAMA麵以外，養養 yum yum也是泰國本土的知名品牌，讓人一聽就口水直流、想來碗yummy的泡麵，滿足口腹之慾。

相較於其他品牌推陳出新、有許多創意料理口味，養養 yum yum全品項以經典泰式料理為主，尤其又以酸辣系列最受歡迎，像是酸辣海鮮、酸辣排骨都備受好評。招牌酸辣蝦口味更分為濃湯和清湯兩種版本，讓消費者可以任意選擇，吃過的人忍不住豎起大拇指稱讚「濃湯的有加奶，又香又酸又辣，超棒」。

No.8 金廚 MAMEE

熱愛濃郁系泡麵的朋友快舉手，來自馬來西亞的金廚 MAMEE絕對可以滿足你的重口味！咖哩叻沙、南洋咖哩和泰式酸辣，每款湯頭雖各有千秋，但不變的共通點就是「鮮、香、濃」。

YouTube創作者「泡麵職人-匡匡」也曾開箱過這三款泡麵，一一與網友分享試吃心得。綜合整體開箱結果，匡匡認為咖哩叻沙風味麵油脂豐厚、整體調味更偏向咖哩、椰漿味道不突出，吃起來更像台灣的蔥燒牛肉麵；反而是南洋咖哩風味麵令他驚艷，「咖哩辛香料的堆疊搭配叻沙的鮮香，再用椰漿的甜收尾，雖然匡沒有吃過正統的南洋咖哩，但這款湯頭的層次匡匡很喜歡」。

No.9 VIFON

說到越南，你會聯想到什麼美食？不少麵食愛好者應該會立刻想起越南河粉，清澈甘甜的湯頭，搭配爽Q彈牙的河粉，一入口就可以享受到食材最單純的原味！

想要在家也能一秒置身中南半島嗎？那你絕對不能錯過越南家喻戶曉的最夯河粉品牌「VIFON」，有雞肉、牛肉、蟹肉等多種口味，調味清爽卻厚實，河粉麵體米香十足、軟而不爛。下班回到家，簡單幾分鐘就能輕鬆上桌，加點雞蛋、青菜立刻就是一頓美味又營養的豐盛晚餐，收穫許多網友好評，「軟硬適中，真的不輸外面現煮的越南河粉」。

No.10 LIAN

翻攝自Costco

常逛美式賣場Costco的朋友，想必對LIAN的越南牛肉風味河粉很眼熟吧！保有河粉清爽不油膩的特點，在一片重油重鹹的泡麵領域中，走出獨樹一格的自我路線。熱水沖泡三分鐘即可馬上開動，小小一碗無負擔，無論是下午茶或宵夜時間解饞都很適合，還能自己加上檸檬、香菜或辣椒等辛香料增添層次感。

不過有許多網友提醒，這款泡麵只有河粉麵體與調味包，沒有其他內附配料，價格稍嫌不划算，「只有湯粉和辣椒包，這樣一碗30多元，不便宜耶」、「沒肉還要自己加其他料，太麻煩了」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月30日至2024年05月28日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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