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擁全台23間店、破10億業績！餐飲大亨竟出身「棒棒堂」
阿緯（劉峻緯）進軍餐飲業邁向10周年，目前擁有全台22間店，去年總營業額衝破10億，29日宣布拓展版圖，現身自創品牌「炒湘湘」開幕活動，邀來好兄弟王子（邱勝翊）站台，阿緯充滿信心表示：「業績就看王子的宣傳能力。」
不同以往代理品牌，阿緯看好辣界市場，斥資約1500萬成立新品牌，主打台灣長大的日本金質米「牛奶皇后米」，只是近來有手搖飲標示不清遭到炎上，阿緯直言在餐飲界中，食品標示、危機處理同樣重要，犯錯就要立即道歉，「我們做餐飲業都有可能失誤，如何交代、處理是很重要的，希望有一天真的做錯，告訴自己不能再犯，然後對消費者有個交代」。
他提到年底前還有2間新門市開幕，預計維持10%到20%之間的成長，員工數量超過7百人，「餐飲業很不好做，但只要努力就能做到」。而威廉經營副業一度倒閉，未來新店開幕都不找威廉？阿緯想了一下「暫時不考慮啦」，透露威廉近年仍有投資，生意不錯，笑說「威廉不宜講出來」。
阿緯和王子經營生意同樣有聲有色，問及營業額有無超越阿緯？王子謙稱還在學習，更爆料業績快被弟弟邱宇辰超越，自己也有投資弟弟的品牌，開賣首日成績衝破千萬，相當驚人。
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