看奧運就等這個！速食控必收「3大速食奧運新品」要吃爆 加映每推必買「拿坡里199元披薩炸雞」

看奧運吃什麼？那當然是能直接上手開吃的速食啦！以下盤點了「3大速食品牌」的奧運新品美食，漢堡、炸雞、披薩到蛋撻應有盡有。同場加映消費者最愛的「拿坡里披炸雞店」優惠，不是炸雞專賣店限定一定要衝！

麥當勞歡樂送推出「球后餐」。圖／麥當勞提供

速食龍頭「麥當勞」於歡樂送推出「球后餐」，吃得到大麥克、麥脆雞腿、中薯及冰蜂蜜紅茶等由羽球名將戴資穎最愛的餐點組成，套餐優惠價219元（原價254元），限時開賣至8/20。此外，麥當勞還推出「挺小戴I'm in」活動，8/5前參與台灣麥當勞IG官方帳號拍照任務，即有機會抽「小戴獨家簽名球衣」，一同為小戴加油打氣。

肯德基「金牌蛋撻驚喜盒」，內含有一個藏有鐵蛋的「金牌蛋撻」。圖／肯德基提供

為金牌讚聲！肯德基蛋撻長年不衰，一直是熱銷商品中最頂的美味。本次特別推出「金牌蛋撻驚喜盒」，內有5個奶香濃郁的原味蛋撻外，更有一個以破蛋得金為創意發想的新口味，藏有滷製風味的紮實鐵蛋的「金牌蛋撻」，單點每盒240元、套桶餐加點價220元。

除了「金牌蛋撻驚喜盒」外，即日起，肯德基啟動PK APP獨家預購，全台獨家限定「雞情派對應援盒」及「應援加油鼓桶」，並於7/30正式開賣。「雞情派對應援盒」內含熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈、上校雞塊、香酥脆薯及雙色轉轉QQ球和薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、綠女神醬、番茄咖哩醬、糖醋醬等6款特色沾醬，且隨盒附上特製加油棒，邀請消費者邊吃邊觀看熱血賽事。

肯德基打造「雞情派對應援盒」。圖／肯德基提供

「必勝五環奪金饗宴」套餐內含「五環芝心圈」與「超桔金牌比薩」。圖／必勝客提供

時常出奇招的必勝客為奧運推出「必勝五環奪金饗宴」，有經典五色「五環芝心圈」吃得到美式臘腸、藍色法式馬卡龍、香菜配燻雞絲、芝麻奶蓋醬和薯金幣等獨特風味，以及象徵大吉大利的「超桔金牌比薩」，在家飽口福還能體驗奪金般的榮耀時刻。

同場加映：看比賽最佳搭檔「披薩炸雞199元」

披薩、炸雞都好吃的「拿坡里披薩炸雞」推出盛夏折扣季，即日起至7/31，大披薩不限口味統統199元（原價369元）、五塊炸雞桶同樣只要199元（原價290元）的開嗑優惠，炸雞部分能換烤雞，或加25元升級咔滋雞腿。吹冷氣看奧運啃炸雞，簡直不要太Chill啦！