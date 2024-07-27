為中華隊加油！ 奪牌啤酒買1送1「2024奧運美食優惠」應援整理包 超商美食折扣、涮涮屋龍蝦和牛半價開吃

2024巴黎奧運於台灣時間7/26開跑，即起至8/11期間，不少餐廳、商場優惠齊發觀賽美食優惠，邀大家一起為台灣選手加油！除了有各大飯店美食祭優惠，以必勝拼盤、五環特調搭配精彩賽事轉播，有百貨商場推出百項美食飲品優惠，有餐廳祭出喊出「為中華隊加油」即贈美食第2件半價優待，快用「吃」的幫奧運選手們加油，美食餐廳記得要先訂位哦！

●全家便利商店

媽媽煮藝。圖／全家便利商店提供

全家整理熱血觀賽的美味指南，包含近百款啤酒享3件79折，即日起至8/20，媽媽煮藝集結超過20款袋裝小吃，香辣霸王雞球、東山綜合滷味、美式BBQ烤雞翅等涮嘴美食，任選兩件88折；南洋酸辣燙「馬尚煮」則有4入69元限時優惠。

全家APP抽獎趣專區更舉辦「全家TEAM運動」活動，於7/24至8/20指定時段消費滿168元即可參加，而即日起至8/11，台灣選手共獲得幾面獎牌，全家就抽出同等獎牌數量的65吋電視大放送。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

響應運動盛事，7-ELEVEN下酒良伴「御料小館」冷凍2入95折、4入88折；延續國際啤酒節熱潮，即日起至8/6指定啤酒3件79折，一次買6件可享有77折、加購品牌啤酒杯以及加價換下酒零食等3重優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●萊爾富

圖／萊爾富提供

即日起至8/11，萊爾富指定商品最低享買1送1；8/20前「來送禮」平台推「買咖啡 瘋賽事」活動，買Hi café 系列的大杯美式咖啡50杯享1599元或大杯拿鐵咖啡50杯享1999元，再送「愛爾達3個月觀看序號」。

●OKmart

圖／OKmart提供

即日起至8/10，OKmart會員消費滿89元到官網登錄發票參加「預測2024巴黎奧運獎牌抽獎」活動，預測成功者有機會獲市值5萬元金條；同時，8/14前買可口可樂公司全系列20元以上產品，任2件49元，還可加價購不銹鋼杯等擁有奧運圖樣的好物。

●必勝客

必勝五環奪金饗宴。圖／必勝客提供

必勝客特別打造象徵奪金的「超桔金牌比薩」，更推出「必勝五環奪金饗宴」套餐，售價555元，包含一組「五環芝心圈」與一份「超桔金牌比薩」，一次準備六種冠軍級美味。即日起至7/29， PK APP會員可獨家搶先訂，並於7/30起開放官網與全台必勝客門市購買，賽事期間更推出多種限時優惠，有個人比薩、人氣副食買一送一，點購紙包飯麵直接送單片起司咔滋餅等超多划算組合。

●GBA吉比鮮釀餐廳

圖／吉比鮮釀餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美式餐廳「吉比鮮釀餐廳」，7/26至8/11舉辦「挺賽事一起嗨!」活動，來店用餐並向服務人員說出「為台灣選手加油」應援口號，就可免費享有「夏日香迪」啤酒+調酒一杯，若營業當下只要台灣選手奪牌，餐廳加碼招待每人一杯375ml 鮮釀啤酒，讓大家一起舉杯慶祝。

●TGI FRIDAYS星期五、Texas Roadhouse德州鮮切牛排

TGI FRIDAYS應援奧運。圖／開展餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

響應體育界的殿堂級盛事，開展餐飲集團推出奧運好禮，8/11前，於TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse，點購臺虎精釀「嗨」生啤酒（375／500ml）及各品牌指定飲品即享5折半價優惠，若中華隊選手奪牌，即享臺虎生啤酒買一送一優惠。

優惠活動期間到TGI FRIDAYS用餐，點購飲料並拍出五環照片上傳社群，即刻獲得開胃菜9折折扣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●二本松涮涮屋

圖／翻攝二本松涮涮屋-Er BEN SONG SHABU臉書粉專

位在台北市瑞安街，號稱火鍋界PRADA的「二本松涮涮屋」，以頂級食材聞名。巴黎奧運賽事舉辦期間來店用餐，說出通關密語「中華隊加油！」以每組客人為單位，不但贈送兩顆南非活鮑魚，還能以第2隻半價的優惠加購波士頓龍蝦，A5和牛系列肉品單點也是第2盤半價，讓老饕們大飽口福。

圖／翻攝二本松涮涮屋-Er BEN SONG SHABU臉書粉專

●橋山壽喜燒

位於大安區美食的「橋山壽喜燒」，老闆自東京人形町百年老店帶回臺灣難得一見的「關西壽喜燒」作法。在巴黎奧運賽事期間，同樣祭出說出為「中華隊加油」，就贈送4顆北海道生食級干貝，加點A5和牛系列第2盤半價優惠。

圖／翻攝橋山.壽喜燒臉書粉專

●新光三越

圖／COLDSTONE提供

新光三越聯手超過20家餐廳，即日起推出美食地圖skm eats訂位、外送賽事限定優惠，包括WILDWOOD贈「指定迎賓調飲」、TOP CAP STEAKHOUSE選購老饕系列套餐贈「精選Napa Valley紅酒」、黑毛屋本家四人限定套餐贈「特選日本和牛+豬五花組合」等；skm eats外送限定優惠還有劍持屋限時推出外送限定套餐、COLDSTONE指定雙人套餐下殺85折等。