紀卜心、小吳道歉「早知十盛乳源含奶精」網更怒 網紅也開炮：拗得好難看

網紅紀卜心、見習網美小吳的手搖飲料店「十盛熟成奶茶專賣店」日前爆產品乳源標示不清爭議，小吳26日透過影片方式親露面道歉說明，紀卜心也透過IG限動發表聲明並赴上小吳影片連結，兩人雙雙承認「一開始就配方含奶精」，表示因本身喜愛產品所以推薦大家，初心絕無隱瞞、欺騙大眾之意，並稱「我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶」。

不過網友對於致歉聲明並不領情，痛批看似道歉實為推卸責任，更指出「光名稱和Logo就有誤導」、「網紅拍片都說是鮮奶，你們怎麼不去更正，正名不是鮮奶」、「玩文字遊戲」，還有人表示事發後限動發文稱是同業攻擊，更讓人生氣，認為看這道歉內容顯然沒搞清楚大眾生氣地點在哪，直言「也只是做一場秀，想度過這個關卡而已」。

而不僅網友痛罵，同為網紅的「美到沒朋友 Très Jolie」也開第一槍，直言「凹（拗）成這樣真的好難看」。「美到沒朋友 Très Jolie」坦言看不懂小吳他們的公關處理，覺得他們「一開始就是在欺騙消費者，但是又不可能承認」。