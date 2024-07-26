人氣吃到飽回來了！ 南京商圈「唐宮蒙古烤肉」重新開張 颱風夜人潮爆 吃到飽菜色、餐費曝光

記憶中的美食回歸！ 「唐宮蒙古烤肉」曾經是南京商圈最有人氣的吃到飽餐廳，自2021年被一場大火燒毀後，就轉為停業狀態，近日有消息傳出餐廳原址裝修中，而根據臉書社團上網友分享，唐宮已於7/25重新開張，洽逢凱米颱風來襲，即使是颱風夜依舊是人潮爆滿！

圖／IG@refrigeratorwong授權

圖／翻攝唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳google評論

位於台北市松江路上「唐宮」，是許多六、七年級生心中CP值最高的吃到飽餐廳，傳統木碳煙囪式「涮羊肉火鍋」是必吃美食。根據臉書社團「台灣大胃王吃到飽Buffet美食優惠情報」網友們提供的消息「唐宮蒙古烤肉真的在7月25日重新回歸、正式開張了」，令人懷念的蒙古烤肉、涮羊肉火鍋、拿來夾烤肉的燒餅等美食統統重現吃得到。

圖／IG@figaro.tsai授權

「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」供餐方式，就是由消費者自行夾起喜歡的肉類，包含豬、雞、羊、牛等多種肉品，最新上架的還有少見的鹿肉、櫻桃鴨，以及數10種不同種類蔬菜，自由搭配後，一份份交給師傅於大型鐵板上現炒現出美味鐵板料理，現場亦供應水果、冰淇淋、刨冰等多樣產品的自助吧，全數都能吃到飽！

圖／IG@figaro.tsai授權

率先回味的IGer網友figaro分享「餐廳內部餐檯的位置幾乎沒什麼變化，肉品、醬汁、蔬菜提供的種類也跟以前一樣，除了裝潢稍微現代化一點點之外，幾乎和以前的風味一模一樣呢！」

圖／翻攝唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳google評論

而唐宮蒙古烤肉餐廳過往的平日午餐烤肉加火鍋吃到飽，定價為430元，晚餐及假日則是580元。而久違地重新開業後，目前試營運階段的最新餐價則為平日午餐每人558元+10%，晚餐及假日全天698元+10%。