小吳哽咽道歉認十盛乳源「開始就知道含奶精」 強調絕無隱瞞欺騙之心

「十盛熟成奶茶專賣店」10日前遭消基會點名「拒絕告知使用的牛奶品牌」，爆乳源爭議，創立者網紅「見習網美小吳」、紀卜心21日轉發衛生局查驗「並無違規事宜」結果，但未第一時間回應，爆刪相關留言等爭議，已讓網友對品牌印象減分，酸兩人是「「網紅割韭菜」，直批公關危機很糟糕。

而今（26）日下午，創立人之一的小吳透過影片正式向大眾道歉：對不起。

小吳今以影片方式針對飲料成分爭議道歉，並解釋沒有第一時間出面說明的原因。小吳表示，因飲料店並非他和紀卜心完全持有，還有其他股東，所以需公司內部討論出結果，他們才能對外發正式聲明，說道：「沒有第一時間說明，絕對不是要逃避或卸責。」

小吳也說明他和紀卜心負責的部分，主要為「宣傳以及飲料的試喝」，產品研發到廣宣是由專業團隊負責的，他也坦承在一開始就知道含有奶精，「從一開始這個配方出來時，我們就知道熟成生乳裡面含有奶精」，而他是喜歡產品才推薦給大家，絕無刻意隱瞞其欺騙大家。小吳解釋，「我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶」，至於標示不明的問題，他則為疏忽向大眾致歉。

小吳致歉，哽咽喊抱歉，強調絕無要騙人之心，他為公司疏失向大眾致歉。他也表示因為看到一些去死、下地獄等比較激進的言論，希望大家能就此問題批評討論就好，不希望親友、合作廠商受波及，坦言「這幾天非常難受」，也對一直以來支持的粉絲感到愧疚。

小吳親發聲回應十盛熟成奶茶爭議。圖／截自YouTube／見習網美小吳

小吳親發聲回應十盛熟成奶茶爭議。圖／截自YouTube／見習網美小吳

小吳親發聲回應十盛熟成奶茶爭議。圖／截自YouTube／見習網美小吳

小吳親發聲回應十盛熟成奶茶爭議。圖／截自YouTube／見習網美小吳

小吳親發聲回應十盛熟成奶茶爭議。圖／截自YouTube／見習網美小吳

小吳親發聲回應十盛熟成奶茶爭議。圖／截自YouTube／見習網美小吳

小吳親發聲回應十盛熟成奶茶爭議。圖／截自YouTube／見習網美小吳