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爽吃20天！ 拿坡里「買一桶送一桶」399元 脆皮戰斧炸雞、無骨雞塊皆有買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

炸雞控快看！ 人氣速食品牌「拿坡里」推出最新力作「脆皮戰斧綜合炸雞桶」火熱上市，即日起祭出限時20天「買1送1」好康，一次爽嗑脆皮戰斧雞腿及義式炸雞，再加碼「唰嘴無骨雞塊」也有買1送1！

圖／拿坡里提供
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搶颱風後速食商機，全台12家拿坡里炸雞專賣店祭出「脆皮戰斧綜合炸雞桶」，內含2隻脆皮戰斧雞腿和3塊義式炸雞，即日起到8/14，買一桶送一桶只要399元；想要一人獨享，也可以選擇「唰嘴無骨雞塊」買一送一，特價只要109元。

「脆皮戰斧綜合炸雞桶」內的脆皮戰斧雞腿選用連腿排的大雞腿，裹上獨家脆皮炸雞粉現點現炸，外皮酥脆口口多汁；義式炸雞則開放辣味和原味任選。此外，三商i美食卡會員憑APP至《拿坡里炸雞專賣店》，只需5點就能領取優惠券，以389元購入「脆皮戰斧綜合炸雞桶」買一桶送一桶，APP領券下殺4.8折，7/25-8/11期間開放領券，兌換期限至2024/08/14。

圖／拿坡里提供
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拿坡里 炸雞

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