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黑鮪魚一片10元！ 高CP值台北日料「海鮮生魚片丼飯」超澎湃 連地獄美食「藤壺」都能吃到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝今日魚市 光華三創店Google map、丼賞和食 焼き物vs刺身丼 丼專門店臉書粉專
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日料鮪魚控一定要來吃！ 想吃到一片10元的黑鮪魚大腹，別錯這一家位於台北市光華商場一帶的高CP值美食「今日魚市」，由老闆直接從漁貨市場買進黑鮪魚，價格比其他店家來得更實惠，一盤滿滿的綜合黑鮪魚生魚片，平均下來一片黑鮪魚只要10元，實在是超划算！

圖／翻攝今日魚市 光華三創店Google map
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「今日魚市」內用環境有濃濃日本風味，以超澎湃海鮮丼飯為主打，是南京商圈頗有名氣的「丼賞和食」分店，但這間門市只能提供現場候位，無提供訂位預約服務，內用每人低消300元，需加一成清潔費且只能付現金、不能刷卡。

圖／翻攝今日魚市 光華三創店Google map(網友ANNIE CHENG分享)
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圖／翻攝今日魚市 光華三創店Google map(網友Ken Ya分享)
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雖然有內用消費門檻，但這裡可以吃到新鮮度極高的生魚料理，現場供應黑鮪魚腹肉、黑鮪魚赤身、黑鮪魚拼盤全都有，一大盒48~50片裝的黑鮪魚奢華拼盤，包含赤身、大腹、皮油、中腹等隨機部位，只賣一盒580元，加入店家群組還能享有優惠價兩盒1000元，幾乎是一片只要10元CP值黑鮪魚，一定要嚐嚐。

圖／翻攝今日魚市 光華三創店Google map(網友Zhi分享)
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店內供應了滿滿海料堆疊的丼飯組合，「爆魚滿滿丼」含有鬼頭刀、鮭魚卵、胭脂蝦，超吸睛的「極上武士丼」有干貝、星鰻、炙燒比目魚鰭邊、海膽、蟹膏組成，份量相當夠誠意，現場還有檸檬水、鮮魚味噌湯喝到飽。

圖／翻攝今日魚市 光華三創店Google map(網友Ken Ya分享)
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圖／翻攝今日魚市 光華三創店Google map(網友Ken Ya分享)
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特別的是這裡吃到得季節限定的地獄美食「藤壺」，外觀一點也不討喜，但破殼後能嚐到的藤壺肉，似蟹肉與蟹膏的組合口感，極為鮮甜，現場由店清蒸處理好了，可以直接開吃，推薦給海鮮控們一定要來試試！

圖／翻攝丼賞和食 焼き物vs刺身丼 丼專門店臉書粉專
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CP值 丼飯 海鮮 生魚片

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