限時買1送1！ 21風味館搶吃「6大夯品」 鬆餅、布丁、雞肉起司塔都有

揪人吃買1送1！人氣連鎖速食品牌「21PLUS」祭出最新限時「暑假強打買一送一下午茶」，一共網羅「6大夯品」可享買1送1優惠，無論是想吃新品蜜香格子鬆餅，還是鹹食雞肉起司塔都有，21Plus、21風味館即日起正式開跑。

圖／21Plus提供

21PLUS、21風味館自即日起至10/22，期間限定推出「6大夯品買1送1」，優惠品項包括新品「蜜香格子鬆餅」、「黑糖雪豆腐布丁」、「無糖四季春(M)」、「雞肉起司塔」，只要用原價就能吃到2份餐點。

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同推祭出黃金脆薯優惠方案，買經典香草烤半雞送大份黃金脆薯(265元)、買香草烤雞腿、香脆炸雞(微辣)，送小份黃金脆薯(200元)，一次購入2份黃金脆薯(大)，亦享有價格110元驚喜折扣價。

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提醒21TOGO及台積電等門市不參與本次活動；新店家樂福、桃園經國家樂福、台南三越、華泰、八德等店則無販售蜜香格子鬆餅、雞肉起司塔。