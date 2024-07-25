高雄首間「錢都涮涮鍋直營店」7/26開幕！ 連3天全品項5折 大苑子芒果冰沙喝到飽

擁有「國民火鍋」美譽的「錢都日式涮涮鍋」正式進軍南台灣，開設首家直營店選址於高雄鳳山的火鍋一級戰區的文衡路上，將於7/26週五盛大開幕。歡慶開幕，連續三天全品項享有5折優惠，還有機會贏得機車、iPhone 15等豐富大獎，總獎額超過15萬元，，同時每天限量提供50鍋的可可椰子雞鍋，讓南台灣民眾嚐鮮，還能抱回大獎。

圖／錢都日式涮涮鍋提供

「錢都日式涮涮鍋」首家南台灣直營店，同時也是高雄第一家大型店，店內除了提供多樣化的主鍋選擇，滿足海鮮愛好者和肉食主義者的不同需求，也供應多種特色湯頭首推熱賣28年的「昆布柴魚湯頭」，還有麻辣湯頭、藥膳湯頭、壽喜燒湯頭、酸菜鍋底、韓式泡菜鍋底、起司牛奶鍋底」等，另外還有經典爆香鍋可選擇。

錢都特別推出了獨特的「可可椰子雞鍋」，選用新鮮雞腿肉和濃郁椰子汁為基底，搭配整顆椰子的椰汁和奶滑的椰肉，讓鍋底充滿濃郁的椰香。業者更透露隱藏版食用方法，若喜歡濃郁椰香的客人，也可大膽將椰子水倒入湯頭中一起滾煮，能將蔬菜的清甜與雞肉的香氣層次提升。開幕前三日，每日限量供應50鍋。

圖／錢都日式涮涮鍋提供

除了超吸睛的鍋品之外，冰品、飲品自助吧無限吃到飽也是最吸引消費者的品項，除了提供記憶中清涼解渴的好味道「開喜烏龍茶」外，更有來自台灣農林特選紅茶製成的「仙女奶茶」，以及台灣鮮果第一品牌「大苑子芒果冰沙」統統無限暢飲。

迎接「錢都日式涮涮鍋」鳳山文衡直營店開幕，7/26至7/28連三天全店「全品項5折」超級優惠，再加碼7/29至8/11，連兩週「全面7折」優待，開鍋還可參加開幕抽獎活動，有機會將三陽機車、iPhone 15手機等總獎額超過15萬的好禮帶回家，來店可享獨家推出「可可椰子雞鍋」，隨鍋送清涼椰子乙顆，每日限量50鍋開嗑！

圖／錢都日式涮涮鍋提供

錢都鳳山文衡直營店

地址：高雄市鳳山區文衡路562號

電話：07-767-6633

營業時間：11:00-02:00(最後收客時間01:00)