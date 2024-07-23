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去年唯一沒放颱風假！ 桃園人怒喊「這三天有放就發1500份雞排」 網暴動卡位

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
有桃園人怒喊「放颱風假就發1500份雞排」。圖／聯合報系資料照片
有桃園人怒喊「放颱風假就發1500份雞排」。圖／聯合報系資料照片

中度颱風「凱米」來勢洶洶，中央氣象署預計今(23日)上午11時30分發布陸上警報，暴風圈持續增強擴大中，各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率，基北北桃宜全達99%，也代表颱風假機率高。一名網友指出，去年及前年桃園一直沒有放到颱風假，讓他怒喊「只要桃園市放假，就在台北車站發1500份雞排」，貼文曝光後，迅速引起一票網友熱議「喊卡位」！

回顧2023年，共有4個颱風「杜蘇芮、卡努、海葵以及小犬」侵台，幾乎全台都有放到颱風假，唯獨桃園沒放到。有網友在PTT發表「桃園永遠不會有颱風假悲憤上班」文中表示，他自己週四原本就放假，但桃園從未放颱風假，讓他疑惑的地方是「去年前年桃園一直沒有放到颱風假，而且也沒有颱風影響桃園，缺水嚴重，別區都有放假，為什麼桃園永遠不會有颱風侵襲呢？」

雞排示意圖。 圖／聯合報系資料照片
雞排示意圖。 圖／聯合報系資料照片

接著原PO怒喊，「只要這次桃園市有放假週三週四週五（24日至26日）任一天都算，下週一在台北車站發1500份雞排」，他更承諾「如果沒有做到退文+永桶」，貼文曝光立刻引起網友熱議。

颱風假發雞排貼文掀起一票人留言狂喊「卡位」、「卡一個，等雞排」、「卡一個，我要雞排颱風假」、「卡位，台北車站的哪裡發」，還有人說「你輸定了，星期四一定放」、「1500份這麼促進經濟必須推」、「沒有多打0嗎？1500份隨便都破10萬耶」

更出現網友們笑喊「桃園發好嗎～桃園事我們桃園處理」、「欸為什麼桃園沒放台北發，這樣合理嗎」、「欸不是，應該在桃園發吧哥」、「桃園放假桃園發雞排啊，不要爽到台北人欸，桃園人我們是一國的」。

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