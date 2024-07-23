南港人等到了！拉麵名店「一風堂」插旗南港 開幕日買1送1、首週滿額贈炸雞兌換券 加映「吃拉麵最佳搭檔TOP3」
南港人福音！正宗博多拉麵「一風堂」插旗南港Citylink，將於7/25正式開幕，並推出一系列的開幕優惠，包含拉麵買一送一、消費滿額贈唐揚炸雞兌換券等。同場加映配拉麵吃的最佳小食TOP3，搭配吃一整個懂吃超滿足。
常居人氣拉麵店榜首的知名拉麵「一風堂」於7/25插旗南港Citylink，開幕當日祭出「白丸元味」內用買一送一，前50組限定，優惠開吃記得早到，會發放號碼牌喔。除開幕日優惠外，7/26至8/2，則有消費滿880元贈「唐揚炸雞兌換券」一張，炸物配拉麵更過癮。值得注意的是，由於開幕日恰逢颱風，如7/25台北市宣布停班或停課，買一送一會順延到7/27。
同場加映：一風堂 最佳選配料理TOP3
第3名：絕品薯條（原味），小朋友的最愛，涮嘴一吃就停不下來。
第2名：自家製煎餃，吃拉麵的經典搭檔，一同享用飽足感大升級。
第1名：名物「唐揚炸雞」鮮嫩多汁，誰能拒絕香噴噴的炸雞呢！
一風堂 南港Citylink店
開幕日：2024/7/25
地址：台北市南港區忠孝東路七段369號（南港Citylink C棟9F）
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