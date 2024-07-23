南港人等到了！拉麵名店「一風堂」插旗南港 開幕日買1送1、首週滿額贈炸雞兌換券 加映「吃拉麵最佳搭檔TOP3」

南港人福音！正宗博多拉麵「一風堂」插旗南港Citylink，將於7/25正式開幕，並推出一系列的開幕優惠，包含拉麵買一送一、消費滿額贈唐揚炸雞兌換券等。同場加映配拉麵吃的最佳小食TOP3，搭配吃一整個懂吃超滿足。

2024-07-23 15:30