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潮萌娃娃頭上菜！ 台北「alice + olivia cafe」夏日新中華菜單登場 青醬刈包、味噌拿鐵、娃娃頭燴飯全新體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／alice + olivia提供
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萌娃上菜囉！ alice + olivia cafe以墨鏡娃娃造型甜點引發熱潮後，這回以中華料理融合西式色彩端出全新好料，打造時髦口味的新中華料理，有超潮的刈包、燴飯、包子等，自即日起至8/31限定供應，把握機會打卡嘗鮮一波！

圖／翻攝alice + olivia臉書粉專
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全球第一間常態性alice + olivia café自2023年進駐新光三越A8，，提供兼具時尚風格的各式茶飲及甜點，此次夏日限定中華料理菜單中「特色刈包」是一大亮點，以純手工捏製可愛娃娃造型雙層麵皮，提供兩款經典口味「梅干扣肉」與「蜜汁烤肉」讓人垂涎欲滴，也特別規劃了混搭充滿義大利魂的「特製青醬生火腿起士刈包」，是中義混血的最佳組合。

圖／翻攝alice + olivia臉書粉專
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餐廳考慮到無法使用明火的限制，主廚特別推出了「沙茶牛肉、台式三杯雞和宮保雞丁」三款造型燴飯，以熱炒菜色還搭配了手工裝飾的娃娃頭造型白飯和五色蔬果，營養均衡，最特別的是主廚設計的「味噌拿鐵湯」，結合了味噌湯風味和拿鐵的「奶泡」口感，細緻的奶泡令人聯想到高端精緻的法式濃湯，但舌尖卻流洩出台日味噌風味，創意出奇一定要朝聖。

圖／翻攝alice + olivia臉書粉專
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甜點方面也不讓人失望。包括了手工精製娃娃頭造型的芝麻包、巧克力熔岩包，每日限量的主廚特製杏仁凍，供應桂圓紅棗以及茉莉綠茶兩種口味，每日限量三份，搭配特製芒果優格醬汁，讓甜點的風味更為多元且層次豐富，為晚間正餐畫下一個完美的句點。而此次的限定菜單自即日至8/31供應，粉絲要朝聖一定要提前預約，以免向隅。

圖／翻攝alice + olivia臉書粉專
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alice + olivia café

地址：台北市信義區松高路12號2樓

電話：02-2729-0002

營業時間：週日～週四11:00-21:30；週五、週六11:00-22:00

圖／翻攝alice + olivia臉書粉專
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