麥當勞與「他們」合作了！合作視覺一推出網秒猜「韓國大勢天團」

日本麥當勞近日釋出一張神秘的黑影視覺照，暗示即將有重磅聯名合作，引發粉絲熱烈討論與猜測。經過比對網友們猜測認為這次合作對象可能是韓國超人氣男團「RIIZE」。這一討論在社群平台X上掀起了熱議，許多粉絲表示高度期待。

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雖然麥當勞尚未正式公布合作細節，但從視覺照的風格和設計來看，聯名商品似乎已經在籌備中。過去，麥當勞曾與多個知名品牌及藝人合作，包含近期日本的麥當勞aespa聯名商品，或是台灣跟亞洲天后Jolin的搖搖薯條，每次都能引發消費熱潮。這次「猜測」與RIIZE的合作更是不例外。作為韓國當前最受歡迎的男團之一，RIIZE憑藉其音樂才華和超高人氣，擁有廣大粉絲群體，他們的參與無疑將為麥當勞的品牌注入更多年輕活力。粉絲可以期待一下！

圖／取自麥當勞

台灣麥當勞也不遑多讓，巴黎奧運在即，一起支持羽球天后「戴資穎」，官方臉書參加貼文留言活動，只要底下@好朋友，留言邀請他一起加入小戴in援，例：「@______，挺小戴I‘m in，in援小戴快+1！」就有機會獲得「 限量挺小戴in援啪啪圈」，即日起至7/26共5名！