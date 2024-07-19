蛋黃酥每顆50元不漲！ 彰化名店「不二坊」公告 8／4開放中秋電話預購

中秋蛋黃酥名店陸續開賣！ 繼陳耀訓紅土蛋黃酥開放系統訂購、不二糕餅於7/15開放個人預訂後，彰化人氣老店「不二坊」也貼出最新公告，預計於8/4起開放電話訂購中秋節訂單，今年價格凍漲、每顆蛋黃酥維持50元，想吃好吃蛋黃酥請先筆記下來！

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥。圖／聯合報系資料照片

彰化不二坊最新於臉書貼出「2024年中秋節公告聲明」，本店將於民國113年8/4(日)起開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每日9:00~12:00和14:30~17:30，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。中秋節訂單，不接受宅配需求，僅提供現場取貨，電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單，後續將另行公告。

不二坊同步貼出價格表，6顆入為300元、15顆入750元，以及20顆入1000元等包裝，今年價格凍漲，維持一顆蛋黃酥價格為50元。不過，人氣紅翻天的不二坊，今年開放電話預訂日8/4，也剛好是農曆七月初一，7月又是習俗拜拜大月，恐怕仍然是要手刀電話預約打到爆了。