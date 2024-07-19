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王品尋真高雄人！背出「十全十美」路 就饗海陸套餐88折

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「就饗」台北忠孝東店與長安東店即日起到8月16日，出示活動畫面，到店消費2客(含)以上單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」。 王品/提供
「就饗」台北忠孝東店與長安東店即日起到8月16日，出示活動畫面，到店消費2客(含)以上單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」。 王品/提供

王品集團尋找真·高雄人！即日起至7月28日，到「就饗鐵板燒」高雄夢時代店內用2客單人或1客雙人套餐，結帳時背出高雄的「十全十美」路名，就享套餐88折優惠。裕誠商圈的「高雄富民店」預定於8月1日正式開幕，8月1日-8月9日期間，也可享同樣的開幕優惠。燒肉吃到飽「肉次方」高雄裕誠店則將在7月20日下午，於漢神巨蛋前廣場舉辦快閃活動，將邀請藝人張文綺、人氣Youtuber及團體紫月光PK「燒肉戰鬥舞」，現場也會進行互動遊戲，完成即可抽獎，有機會獲得998元套餐兌換券。

王品集團「就饗鐵板燒」前進高雄，接連開出「高雄夢時代店」與「高雄富民店」，高雄首店「高雄夢時代店」試營運即反響熱烈，每日滿座，感謝鄉親的支持，高雄夢時代店即日起到7月28日正式開幕慶，找尋真·高雄人，來店內用2客單人套餐或1客雙人套餐，並於結帳時背出高雄「一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全」的「十全十美」路名，可享套餐88折優惠。高雄第二店「高雄富民店」預計於7月23日~7月29日期間展開試營運，8月1日正式開幕，8月1日-8月9日期間到店內用2客單人套餐或1客雙人套餐，一樣享背路名88折優惠。

「就饗」台北忠孝東店與長安東店同步歡慶新分店開幕，即日起到8月16日期間，出示活動畫面，到店消費2客(含)以上單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」，如消費3客單人海陸套餐，3份獨享海鮮盤均可免費升級，以此類推。

網友最愛的追肉天堂「肉次方」也插旗高雄裕誠商圈，邀請高雄在地鄉親於7月20日14:00~19:00到漢神巨蛋前廣場相見歡，現場成為LINE官方帳號新好友即贈限量黑虎蝦兌換券，當日還將邀請嘉賓張文綺、人氣Youtuber Yoyo及未來少女紫月光進行龍虎鬥，PK大跳「燒肉戰鬥舞」，完成「百斤吃肉」、「無敵燒肉拳」互動遊戲即可參加抽獎，最高有機會免費大啖998元套餐，誠意十足。

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