小紅書驚見迷客夏寫「Milksha從中國台灣來北京啦」　總部急發聲明切割

有網友近日於小紅書上發現知名手搖飲料店「迷客夏」帳號發文寫著「Milksha從中國台灣來北京啦～」，不過隨即就將文字修改為「Milksha北京首店｜在城裡的純白牧場」。對此，業者今(7/18)緊急作出切割聲明！

「一芳水果茶」於5年前曾表態一國兩制，敏感言論掀起兩岸手搖飲之亂，遭台灣網友怒嗆拒喝，當時迷客夏也被發現官方微信自稱來自「中國台灣台南」。

近日又有民眾於小紅書上發現迷客夏帳號「迷客夏Milksha」，IP屬地江蘇，簡介處則寫下「我們誕生於牧場，安心手作，迷客夏自然好喝」，而底下置頂貼文內容則為「Milksha北京首店｜在城裡的純白牧場」。

圖／翻攝自小紅書

對此，迷客夏總部緊急於官網發出最新切割聲明：「迷客夏總部（迷客夏國際股份有限公司）於2019年後即退出中國大陸市場，且與迷客夏中國即無任何經營往來，互不隸屬。如有不實指涉和傳言，影響迷客夏商譽，迷客夏總部將依法追訴。」