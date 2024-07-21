牛味傳香20載！「臺北牛肉麵節」召喚最牛廚人、最潮牛肉麵特派員＆最牛廚人

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣臺北市牛肉麵特色產業，於2005年推動至今邁入20週年，今年將於10/10-10/13假圓山花博辦理「2024臺北國際牛肉麵節」為期4天的競賽活動，以「牛味傳香20載 臺北好味 RUN 國際」為主題，展現臺北市為「牛肉麵之都」的豐富魅力。

▲牛味傳香20載「2024臺北國際牛肉麵節」召喚最牛廚人啟動記者會，即日起開始報名。 圖：臺北市商業處／提供

今年「最牛廚人」爭霸賽共分2組為「鮮食組」－紅燒、清燉與樂齡創意及「調理包組」- 紅燒與清燉，凡具有商業登記、公司登記、營業登記證明文件或合法攤販證之等本市牛肉麵店家皆可參加，評分項目以「美味、外觀、創意、衛生及價格」為主。

其中「鮮食組－樂齡創意」延續去年，正式納入競賽，讓店家發揮創意製作銀髮族牛肉麵。即日起召喚最牛廚人至8/31止，歡迎最牛廚人報名來大展手藝，於10月份進行大PK。

▲臺北國際牛肉麵節大使陳鴻、臺北市政府副市長林奕華、台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍參觀牛肉麵店家攤商。 圖：臺北市商業處／提供

為推廣獲選店家，今年特別甄選「最潮牛肉麵」特派員短影音，只要你拍攝宣傳臺北市店家牛肉麵店家，並標記「2024臺北國際牛肉麵節」與店家名稱字樣，則可報名參加。今年更邀請到美食節目主持人－陳鴻主廚擔任牛肉麵大使，示範拍攝短影音上傳至獎金獵人平台，帶動民眾、網紅一同參與本活動，最潮牛肉麵特派員即日起報名至8/15止，歡迎各路好手踴躍參加。

▲「2024臺北國際牛肉麵節」正式開跑，活動大使陳鴻現身站台。 圖：臺北市商業處／提供

臺北市林奕華副市長表示，市府為推廣牛肉麵產業，於2005年推動至今年邁入20年，期間透過補助促進產業自主發展與提升競爭力，歷年更透過競賽，讓本市牛肉麵店家不斷的推出獨特美味的牛肉麵，並朝向精緻化、專業化經營，成功提升食材品質與用餐氛圍等，都深受國內外消費者好評。

至今吸引累計超過1,800家次牛肉麵店參與，產生多位冠軍，成功地將臺北的牛肉麵美食推向國際舞臺。今年競賽持續去年「鮮食組－樂齡養生」項目且納入競賽中，取用天然、養生的健康食材或少油鹽糖的健康飲食，為銀髮市民精心製作的牛肉麵；更藉由「最潮牛肉麵」特派員的甄選與一系列的行銷，向國內外旅客展現本市的牛肉麵特色，促進本市該產業商機。

▲匯聚各種海鮮於一碗的牛肉麵，讓人垂涎三尺。 圖：臺北市商業處／提供

今年鮮食組將選出金牌、銀牌、銅牌獎，調理包組則選出「最牛嚴選 Top10」；「最潮牛肉麵」特派員短影音徵選活動，第一階段先進行甄選活動、第二階段於8/22-9/20透過民眾票選，最終選出前4名人氣最高的牛肉麵特派員，分別可獲得獎金2萬元、獎金1萬元、獎金8000元與獎金5000元，還可與國際名廚同台為冠軍牛肉麵宣傳；另透過人氣票選機制，於8/22只要民眾參與投票者，還有機會抽中 iPad、住宿券等好禮，歡迎市民朋友、全國民眾踴躍投票，選出最佳牛肉麵影片。

此外，現場由歷年來的得獎店家達50家展示來自家最夯的鎮店之寶牛肉麵料理，包含洪師父牛肉麵、家辣麻辣鴨血、詩篇咖啡餐廳、吃貨食堂牛肉麵及山東餃子牛肉麵館等，全臺最夯牛肉麵一字排開，不僅讓人垂涎三尺，甚至感受到牛肉麵壯觀氣勢。

今年活動另將接續推出五條包含了冠軍、經典及眷村文化等特色牛肉麵推薦路線，為光臨臺北品嘗牛肉麵的遊客提供更完整的美食旅遊體驗，「2024臺北國際牛肉麵節」將於10/10-10/13在臺北花博公園長廊廣場盛大舉行，相關活動訊息與報名資訊 請至「台北市牛肉麵交流發展協會」及「臺北市商業處-我是商Ya人」臉書粉絲專頁查詢。

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