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終於回歸鬧區！炸雞強者「德克士脆皮炸雞」台北二店開幕　爽嗑「5塊炸雞桶餐」現省133

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／德克士脆皮炸雞粉絲專頁
圖／德克士脆皮炸雞粉絲專頁

台北第二間「德克士」開了！曾在炸雞排行榜上贏過肯德基的超人氣連鎖品牌「Dicos德克士脆皮炸雞」台北二店盛大開幕，特別祭出開幕優惠「288元桶餐」，會員滿額再贈「咔滋脆皮炸雞兌換券」，台北人開嗑！

必點「咔滋脆皮手槍腿」深受顧客喜愛。圖／德克士脆皮炸雞粉絲專頁
必點「咔滋脆皮手槍腿」深受顧客喜愛。圖／德克士脆皮炸雞粉絲專頁

繼「德克士」重慶南門市後，台北第二間「Dicos德克士脆皮炸雞」落腳南京東路四段，鄰近台北小巨蛋。即日起至7/22每日11:00起，慶開幕「5塊炸雞桶餐」只要288元（原價421元），有5塊咔滋脆皮炸雞，原味或椒麻任選，以及兩杯38元飲品，現省133元，每日限量100組、每人限購一組。

圖／德克士脆皮炸雞粉絲專頁
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圖／德克士脆皮炸雞粉絲專頁
圖／德克士脆皮炸雞粉絲專頁

如果是德克士會員，即起消費滿288元即可獲得「得意杯」乙個，限量300個；7/23至7/31，會員消費滿288元則送「咔滋脆皮炸雞兌換券」，可於8/1至8/14兌換。8/14前，還有會員點數20倍送的好康。

圖／德克士脆皮炸雞粉絲專頁
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Dicos德克士脆皮炸雞 台北小巨蛋店

地址：台北市松山區南京東路四段105號

營業時間：【7/13-7/22】11:00-20:00；【7/23起】8:00-21:00

德克士脆皮炸雞台北小巨蛋店。圖／摘自Google地圖
德克士脆皮炸雞台北小巨蛋店。圖／摘自Google地圖

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台北小巨蛋 排行榜 炸雞 肯德基 雞排

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