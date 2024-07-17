「老四川創始店」要關了！ 7／27熄燈令高雄人嘆息　業者澄清曝最新「併店」計劃

位於高雄的老四川創始店「中華店」近日傳出7/27熄燈消息，令高雄人紛紛直呼不捨，掀起一陣討論。業者緊急發出最新公告，原來是「中華店」將搬遷到中山店隔壁，合體成為「新中山店」，預計在7/31正式開幕！

招牌鴛鴦鍋。圖／老四川官網

2003年創立已逾21年的「老四川巴蜀麻辣燙」，號稱遠赴哈爾濱帶回麻辣鍋的獨家川味秘方，而招牌鴛鴦鍋以香辣濃厚的麻辣紅鍋，搭配加了許多中藥的養生白鍋，讓高雄在地人都說老四川是從小吃到大的好味道。旗下品牌包含老四川麻辣燙、四川小灶、紅亭迴轉麻辣鍋，共計14家直營門市，跨足電子商務，更於2014年成為台灣首家興櫃掛牌的麻辣鍋店。

據《NOWnews》報導，業者提到鑑於創始店座位和空間受限，老四川集團斥資千萬在原中山店旁打造了新店面，讓中華店與原中山店合體成為「新中山店」。新店面佔地百坪，共三層樓的用餐空間，揮別以往中式典雅風格，將以新潮夜店風呈現，還將會販售酒精飲料，新計畫正在努力規劃中，預計7/31正式開幕！

中華店僅營業至7/27，限時限店推出最後優惠。圖／老四川提供

而「中華創始店」即起限定推出活動優惠，1.為讓老饕重溫，原本已更換掉的八寶茶、甜點剉冰和風味特色沾醬等，都將再度回歸；2.即日起至7/27凡至中華店用餐即可獲得「免費排骨」食材兌換券，限於新中山店使用；3.VVIP鐵粉憑電子邀請函，招待禮賓肉盤及限量聯名環保肩背包，老饕們快回味拿好康！

【中華店】

地址：高雄市前金區中華三路23之6號

【新中山店】

地址：高雄市苓雅區中山二路416、418、420號

開幕日期：7/31(三)