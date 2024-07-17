快訊

林美秀罹血友病「連續出血1個月」 坦言已交代後事

賣一輛C級賓士賠31萬 德系豪車集體退出大陸車市價格戰

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

「老四川創始店」要關了！ 7／27熄燈令高雄人嘆息　業者澄清曝最新「併店」計劃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
老四川中華店(圖右)僅營業至7/27，未來將與中山店「併店」為新中山店。圖／老四川官網
老四川中華店(圖右)僅營業至7/27，未來將與中山店「併店」為新中山店。圖／老四川官網

位於高雄的老四川創始店「中華店」近日傳出7/27熄燈消息，令高雄人紛紛直呼不捨，掀起一陣討論。業者緊急發出最新公告，原來是「中華店」將搬遷到中山店隔壁，合體成為「新中山店」，預計在7/31正式開幕！

招牌鴛鴦鍋。圖／老四川官網
招牌鴛鴦鍋。圖／老四川官網

2003年創立已逾21年的「老四川巴蜀麻辣燙」，號稱遠赴哈爾濱帶回麻辣鍋的獨家川味秘方，而招牌鴛鴦鍋以香辣濃厚的麻辣紅鍋，搭配加了許多中藥的養生白鍋，讓高雄在地人都說老四川是從小吃到大的好味道。旗下品牌包含老四川麻辣燙、四川小灶、紅亭迴轉麻辣鍋，共計14家直營門市，跨足電子商務，更於2014年成為台灣首家興櫃掛牌的麻辣鍋店。

據《NOWnews》報導，業者提到鑑於創始店座位和空間受限，老四川集團斥資千萬在原中山店旁打造了新店面，讓中華店與原中山店合體成為「新中山店」。新店面佔地百坪，共三層樓的用餐空間，揮別以往中式典雅風格，將以新潮夜店風呈現，還將會販售酒精飲料，新計畫正在努力規劃中，預計7/31正式開幕！

中華店僅營業至7/27，限時限店推出最後優惠。圖／老四川提供
中華店僅營業至7/27，限時限店推出最後優惠。圖／老四川提供

而「中華創始店」即起限定推出活動優惠，1.為讓老饕重溫，原本已更換掉的八寶茶、甜點剉冰和風味特色沾醬等，都將再度回歸；2.即日起至7/27凡至中華店用餐即可獲得「免費排骨」食材兌換券，限於新中山店使用；3.VVIP鐵粉憑電子邀請函，招待禮賓肉盤及限量聯名環保肩背包，老饕們快回味拿好康！

【中華店】

地址：高雄市前金區中華三路23之6號

【新中山店】

地址：高雄市苓雅區中山二路416、418、420號

開幕日期：7/31(三)

編輯推薦

四川 熄燈

相關新聞

沙朗只要6元！高CP值連鎖西餐「牛排6元多一塊」 訂位限定「酥皮濃湯+沙拉甜點」免費送 高雄人買1送1更爽吃

沙朗牛排只要6元！百貨公司裡的高CP值牛排館「瀧厚炙燒熟成牛排」頻推好康，不僅有最狂「6元沙朗牛排」，還有平日提前訂位「酥皮濃湯、沙拉、甜點」免費送等不怕你吃的超值優惠，...

「老四川創始店」要關了！ 7／27熄燈令高雄人嘆息　業者澄清曝最新「併店」計劃

「老四川創始店」要關了！ 7／27熄燈令高雄人嘆息　業者澄清曝最新「併店」規劃

連市場都開始內捲了！婆媽福音 南台灣首個「有冷氣的5星文青風市場」，慶開幕「好食祭市集」限時2天要衝

五星市場有夠涼！屏東縣首個有空調的「5星級綠建築市場」盛大開幕，一大早就吸引婆媽朝聖採買，不僅能夠搶買好物還能吹冷氣鬆一下，兼具美學與休閒的舒適新空間，沒想到市場也能走文青風！

5塊炸雞、大披薩統統199！姓名有「拿坡里」飲料1元

喜歡大口吃肉嗎？「拿坡里炸雞．披薩」限時推出「5塊炸雞199」優惠，還有「大披薩199元」優惠，現省170元。姓名有「拿...

7-ELEVEN限時推買指定早餐+20元起享大杯CITY CAFE！「OPENPOINT行動隨時取」限時6天推限量優惠組合

根據外部統計，本土外食人口逐年攀升，粗估有超過千萬人口在平日的早餐與午餐外食。7-ELEVEN有感於外食人口近期受到通膨...

旭集也吃得到「蜷尾家霜淇淋」了！饗饗七夕抽雙人餐券

每年七、八月，日本各地皆會舉辦夏日祭典。為了讓台灣民眾也能感受到熱鬧的日本文化，饗賓餐旅旗下的「旭集」推出「夏日祭典」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。