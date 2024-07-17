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沙朗只要6元！高CP值連鎖西餐「牛排6元多一塊」 訂位限定「酥皮濃湯+沙拉甜點」免費送 高雄人買1送1更爽吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉絲專頁
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沙朗牛排只要6元！百貨公司裡的高CP值牛排館「瀧厚炙燒熟成牛排」頻推好康，不僅有最狂「6元沙朗牛排」，還有平日提前訂位「酥皮濃湯、沙拉甜點」免費送等不怕你吃的超值優惠，西餐控一定要把握爽吃！

圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉絲專頁
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好評連鎖「瀧厚炙燒熟成牛排」進駐不少百貨商場，以實惠的價格就能吃到美味的肉品與餐點，加上高質感內裝，為顧客帶來格外滿足、舒適的用餐體驗。近期更是祭出多種好康優惠，像是歡慶6週年的超霸氣「加6元多一塊肉」，即日起至8/31，只要點購新品「7盎司炙燒熟成沙朗心（580元）」再加6元就多一塊，肉量加倍吃飽飽。

圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉絲專頁
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圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉絲專頁
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平日約飯也有好康！7月底前，平日週一至四到瀧厚用餐，並提前至少一天訂位，即免費贈訂位者3道菜「酥皮濃湯、沙拉、甜點」；還有「苗栗人、宜蘭人」專屬優惠，平日用餐出示證件就請吃內行人必點的「牛肝菌燉飯（價值200元）」，讓你配肉吃更滿足。此外，喜歡小點的朋友看這邊，凡加入瀧厚會員即可以39元銅板價加購「台農57號黃心地瓜薯條」，炸物小食也到齊。

圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉絲專頁（照片來源如圖）
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高雄限定！「瀧厚炙燒熟成牛排」第13間門市落腳高雄夢時代，將於7/20正式開幕，同步祭出夢時代店限定開幕優惠買一送一，7/20至7/29「點菲力送豬排」，免費升級雙拼，每日限量50份，要搶好康記得早點去囉。

圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉絲專頁
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