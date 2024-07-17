連市場都開始內捲了！婆媽福音 南台灣首個「有冷氣的5星文青風市場」，慶開幕「好食祭市集」限時2天要衝

五星市場有夠涼！屏東縣首個有空調的「5星級綠建築市場」盛大開幕，一大早就吸引婆媽朝聖採買，不僅能夠搶買好物還能吹冷氣鬆一下，兼具美學與休閒的舒適新空間，沒想到市場也能走文青風！

圖／屏東西市場粉絲專頁

圖／報系資料照

現在的市場都這麼捲了嗎？繼旗津海線第一排觀光市場後，「屏東西市場」於7/16開幕營運，整個市場變身五星級友善綠建築，打造具現代感、美學和休閒舒適的購物空間，還是「南台灣首座可調控室內溫度的文青市場」，其充足的空調更是炎炎夏日裡最體貼婆媽採買的窩心設備。

圖／屏東西市場粉絲專頁

示意圖。圖／屏東縣府提供

西市場內規劃了16間店鋪和78個開放式攤位，包含蔬果區、生鮮區、百貨類及飲食類，二樓更設有寵物友善的用餐區，逛累買累了都能來休息小憩。開幕期間各攤商推出優惠，內行的都手刀報到撿便宜囉。

圖／屏東西市場粉絲專頁

圖／屏東西市場粉絲專頁

為慶祝「屏東西市場」開幕，7/20、7/21兩日間還推出了「好食祭 × 田園旬味」市集，集結在地純樸特色與風味，囊括輕食、文創、小農和植栽，邀請鄉親們一同尋找記憶中的那一味。此外，活動期間完成指定任務還能免費獲得精美限量帆布袋，屏東人這個週末放風有著落啦！

圖／好屏友粉絲專頁

圖／好屏友粉絲專頁

󠀠

好食祭 × 田園旬味 活動資訊

活動時間：2024/7/20～7/21 15:00-20:00

活動地點：屏東西市場 戶外廣場（屏東縣屏東市和平路320號）󠀠

活動搭配：完成指定任務，即可獲得精美限量帆布袋

󠀠參與攤商名單：

【好食・輕食】

・玖米腸子

・Sasuzu的藜想生活

・艸木麥所

・小魚 醬捲餅

・小雞啾啾雞蛋燒

・Nomu然飲 屏東總店

・村長的水果（芒果 蓮霧 玉荷苞）

・胖Girl甜品

・鳥日子

・澄妹妹爆米花

【好食・文創】

・BaoBy's NEKO 四匹貓

・Ali Ali 頑皮雕

・祈福消波塊 iFUNWOO

・「膏興」石膏手作坊

・BLUE HANDMADE 布入手作

・a little handmade

・小晴日

・家系手作

・紋創玩皮手工坊

・木織x熊花

・RuruRoad

・平安好

【好食・小農】

・風禾日栗一畝田

・見日桑椹

󠀠【好食・植栽】

・苔玉奇緣