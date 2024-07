遺憾沒吃「有肉丸的麵線」 KEY下月登高雄加碼挑戰臭豆腐

SHINee的成員KEY自從唱完高雄櫻花季後,對南台灣留下深刻印象,沒多久就宣布8月17日要在高雄流行音樂中心海音館舉辦個人演唱會「2024 KEYLAND ON:AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG」。他還記得上次吃到好吃的火鍋,可惜沒有吃到「有肉丸的麵線」跟珍珠奶茶,如果有機會希望下次補吃,也不排斥挑戰臭豆腐。

提到台灣粉絲的熱情,KEY說:「其實我好久沒有來台灣了,所以沒想到會有那麼多的人來接機,當時很多人來迎接我其實心裡真的很開心,現在疫情限制已經解除,感覺可以常常來台灣。」

看到很多台灣粉絲這麼支持,KEY深感時間真的不是問題,「可以等我來台灣等這麼久,我只能跟大家約定好,之後會有更多的機會可以來到台灣」。他先前完全沒有想到會有這麼多粉絲在等他,內心除了感謝還是感謝,「如果有機會的話,我會以SHINee或是以SOLO身分常常來見大家」。

對於8月要在高雄開唱,KEY聽說這次的場館舞台離粉絲很近,所以再想如何跟粉絲們更近距離互動,要把精心編排的演出毫無差異地帶到台灣。

為了報答台灣粉絲,KEY大方挑戰中文繞口令,成功嘗試唸出「門外有四十四隻石獅子,旁邊有四十四隻死獅子,不知有沒有活獅子」,認真可愛的模樣令人莞爾。

他也向台灣粉絲喊話:「還沒買票的閃窩們,你有車票了嗎?我有一張,我們不去郵局,也不去商店,我們一起去KEYLAND,台灣SHINee WORLD們,我們8月17日在高雄見!我愛你們 BYE~」

由主辦單位「遠雄創藝」和「YJ PARTENRS」舉辦的「2024 KEYLAND ON:AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG」於8月17日於高雄流行音樂中心海音館舉辦,門票已在拓元售票系統開賣,票價分為6800、5800、4800、3500元4種票價,其中票價為6800元的VIP座位特區可享有彩排福利、VIP通行證與訂製明信片。

2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG

🔑 演出時間:2024.8.17 (六) 18:00(實際演出時間以現場公告為準)

🔑 演出地點:高雄流行音樂中心 海音館

🔑 票價:

VIP座位特區NT $6,800 (含彩排福利、VIP通行證&明信片)

看台座位區NT $5,800 / 4,800 / 3,500

🔑 售票網頁: https://tixcraft.com/activity/detail/24_key

🔑 抽選粉絲福利:

團體合照(20人/組)- NT$6,800 120人/ NT$5,800 80人