遺憾沒吃「有肉丸的麵線」 KEY下月登高雄加碼挑戰臭豆腐

SHINee的成員KEY自從唱完高雄櫻花季後，對南台灣留下深刻印象，沒多久就宣布8月17日要在高雄流行音樂中心海音館舉辦個人演唱會「2024 KEYLAND ON：AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG」。他還記得上次吃到好吃的火鍋，可惜沒有吃到「有肉丸的麵線」跟珍珠奶茶，如果有機會希望下次補吃，也不排斥挑戰臭豆腐。

提到台灣粉絲的熱情，KEY說：「其實我好久沒有來台灣了，所以沒想到會有那麼多的人來接機，當時很多人來迎接我其實心裡真的很開心，現在疫情限制已經解除，感覺可以常常來台灣。」

看到很多台灣粉絲這麼支持，KEY深感時間真的不是問題，「可以等我來台灣等這麼久，我只能跟大家約定好，之後會有更多的機會可以來到台灣」。他先前完全沒有想到會有這麼多粉絲在等他，內心除了感謝還是感謝，「如果有機會的話，我會以SHINee或是以SOLO身分常常來見大家」。

對於8月要在高雄開唱，KEY聽說這次的場館舞台離粉絲很近，所以再想如何跟粉絲們更近距離互動，要把精心編排的演出毫無差異地帶到台灣。

為了報答台灣粉絲，KEY大方挑戰中文繞口令，成功嘗試唸出「門外有四十四隻石獅子，旁邊有四十四隻死獅子，不知有沒有活獅子」，認真可愛的模樣令人莞爾。

他也向台灣粉絲喊話：「還沒買票的閃窩們，你有車票了嗎？我有一張，我們不去郵局，也不去商店，我們一起去KEYLAND，台灣SHINee WORLD們，我們8月17日在高雄見！我愛你們 BYE～」

由主辦單位「遠雄創藝」和「YJ PARTENRS」舉辦的「2024 KEYLAND ON：AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG」於8月17日於高雄流行音樂中心海音館舉辦，門票已在拓元售票系統開賣，票價分為6800、5800、4800、3500元4種票價，其中票價為6800元的VIP座位特區可享有彩排福利、VIP通行證與訂製明信片。

2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG

🔑 演出時間：2024.8.17 (六) 18:00（實際演出時間以現場公告為準）

🔑 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

🔑 票價：

VIP座位特區NT $6,800 （含彩排福利、VIP通行證&明信片）

看台座位區NT $5,800 / 4,800 / 3,500

🔑 售票網頁： https://tixcraft.com/activity/detail/24_key

🔑 抽選粉絲福利：

團體合照（20人/組）- NT$6,800 120人/ NT$5,800 80人