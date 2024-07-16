超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主求償 恐賠450萬

知名連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」驚爆傳出食安事件，一名新竹關埔分店女店員因不滿客人快打烊時點餐，竟在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠。「加料口水手搖飲」噁心畫面曝光後，可不可總公司優先發表「終止加盟合作關係」聲明，後續有疑似當事者的女員工發文道歉，更傳出加盟主要向女店員求償450萬。

一名疑似是暗自替客人「加料」的女員工在Threads發文，「我是影片的人，很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處分，不管是拍影片的還是影片本人，我們都也已經受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題，初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉...」內容強調已向老閱自請離職，「不會再與可不可這家店有任何關係，真的很對不起搞了一個大事情，這件事感觀對大家造成很不好的影響，本人也收到應當的處罰，明明做服務業餐飲業卻這樣，因為一時的玩鬧害大家感到不適，真的很抱歉」。

可不可熟成紅茶近期發生員工吐口水「加料事件」。圖／擷取自Threads

事件起始為7月14日晚間9點30分，可不可新竹關埔分店2名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，由另一名同事拍下全程PO網，該名網友上傳影片還打上文字表示「這位客人真幸運 喝到xxx美女手抓飲料 我x拎娘打烊前定的都去死」，後續隨著噁心畫面曝光後，立刻在網路上引起眾怒。

儘管女員工有歉意，最新傳出加盟主將求償，有網友在PTT的Gossiping板貼出一張訊息截圖，「聽別間的老闆說這間加盟店的老闆要跟員工求償450萬」，從截圖可見傳訊者更表示，「那個（加料）的女員工，被加盟主告上法院，要她賠償損失，金額是450萬，另加顧客精神賠償，請各位同事引以為戒，不要亂搞！賠不完。」