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老天母人哭哭！必吃早餐「小賴豆漿」頂讓　老闆證實了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自小賴豆漿店粉絲頁
圖／摘自小賴豆漿店粉絲頁

豆漿名店再少一家！天母人早餐愛店「小賴豆漿」貼出頂讓公告，令不少在地人震驚直呼「喔不！！」，擔心再也吃不到記憶裡的好味道。

鄰近天母圓環的豆漿店「小賴豆漿」是不少饕客都稱之為必去的早餐店，現烤燒餅、鹹豆漿是內行人推薦的元氣組合，還有隱藏版碗粿更是一般豆漿店點不到的美味，還有許多人會為了吃它特地早起。

據《ETtoday新聞雲》報導，小賴豆漿店的老闆透露，店已頂讓出去，並感謝天母人的支持與鼓勵，未來將用多一點時間陪伴爸媽。

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