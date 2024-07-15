老饕全出動了！超強中餐廳「蘇杭365」期間限定「45道上海菜吃到飽」千元有找 每桌再送鎮店「神仙雞湯」揪團吃爆

懂吃老饕都開揪！擁有北台灣最好吃「絲瓜蝦仁湯包」的知名中餐廳「蘇杭365」暑假最強檔，特別推出期間限定「上海江浙菜吃到飽」，每人只要880元就能享用多達45道美味料理，加碼每桌再贈「神仙雞湯」，不少人都已經成團訂好位囉！

圖／蘇杭365上海餐酒館粉絲頁

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免千元的上海菜吃到飽！在饕客間有高知名度的中餐館「蘇杭365」新店裕隆城店推出最強檔「880元吃到飽」，7/15至8/31的週一至五，每人880元即可爽吃45道料理，「招牌東坡肉、陳皮油爆蝦、上海砂鍋菜飯」等經典上海菜無限吃，加碼鎮店之寶「神仙雞湯」一桌一鍋免費送，每人加20元再贈精緻調飲，6人成行、名額有限，老饕們都已經秒揪團，等著開動啦。

圖／蘇杭365上海餐酒館粉絲頁

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「蘇杭365」擁有40年上海、浙江菜底蘊與獨門的創意菜色，更屬年輕且摩登的餐飲品牌。除了有北台灣最好吃的絲瓜蝦仁湯包外，蔥油餅、東坡肉也受到許多名人喜愛與推薦。

圖／蘇杭365上海餐酒館粉絲頁

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蘇杭365 新店裕隆城店

地址：新北市新店區中興路三段70號2樓

電話：02 8914 5569

粉絲專頁：https://www.facebook.com/suhung365

期間限定880元吃到飽

活動期間：2024/7/15～8/31的週一至五（8/8除外）

用餐時間：午餐11:30-14:30、晚餐17:30-21:30

活動內容：6人成行每人880元，45道佳餚無限吃到飽，每桌再加贈「神仙雞湯」

備註：本活動不與其他任何優惠活動共用；活動需加收10％服務費；午晚餐每餐期限量供應，名額有限，訂完位為止