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居酒屋版吃到飽！饗食天堂新主題「烤炸派對」爽嗑串燒炸物 加碼「升級版炙燒握壽司、現煎鐵板料理」老饕全衝了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／饗食天堂提供
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饗食天堂新主題！迎來炎炎夏日，人氣Buffet「饗食天堂」消暑推出應景主題「烤炸派對 調啤一夏」，邀請饕客爽嗑BBQ烤炸美食與暢飲異國啤酒，還有「升級版炙燒握壽司」、「現煎鐵板料理」新登場，心動不如馬上行動，手刀訂位GO！

圖／饗食天堂提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／饗食天堂提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吃到飽控都衝了嗎？擁有實惠價格的Buffet大牌「饗食天堂」迎戰夏日，特別推出全新主題「烤炸派對 調啤一夏」，派對必吃美食一應俱全，像是明太子豬肉串、酥炸青醬雞軟骨、蜂蜜啤酒雞翅等居酒屋名物統統任你吃，還有KIRIN淡麗、KIRIN冰結華麗白葡萄、百威啤酒、朝日啤酒、荔枝裝芒特調啤等異國啤酒無限暢飲，化身居酒屋版吃到飽，爽吃不怕荷包大失血。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／饗食天堂提供
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圖／饗食天堂提供
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不僅如此，饗食天堂排隊必拿餐檯「握壽司」更有感升級，每一貫「炙燒握壽司」都是全新的口感體驗，有焦糖鮭魚握壽司、明太子綴花枝握壽司、昆布鹽綴牛肉握壽司，以及晚餐限定「金桔魚卵綴比目魚緣側握壽司」，色香味俱全讓人吃到停不下來。

圖／饗食天堂提供
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圖／饗食天堂提供
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還有最新登場的「現煎鐵板料理」，平假日午餐和下午茶吃得到「香煎雞腿佐蒜片」，假日晚餐則有「嫩煎干貝佐蘆筍醬」等職人美味，統統能無限續拿爽嗑，飽到天靈蓋還吃的超滿足。

香煎雞腿佐蒜片。圖／饗食天堂提供
香煎雞腿佐蒜片。圖／饗食天堂提供

嫩煎干貝佐蘆筍醬。圖／饗食天堂提供
嫩煎干貝佐蘆筍醬。圖／饗食天堂提供

價目表。圖／饗食天堂提供
價目表。圖／饗食天堂提供

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Buffet 吃到飽 壽司 居酒屋 派對 饗食天堂

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