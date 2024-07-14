AI教父黃仁勳炒熱私廚 美食專家陳鴻：早已變調成賣人肉包子

黃仁勳來台吃了多家私廚，也讓這些私廚的招牌更加響亮，但美食專家陳鴻批評，這些有名的私廚早已變質，根本成了沒肩膀又不講道義的俗辣。

陳鴻說，最近大家都在討論三個字的私廚，這家全台北最難訂私廚！「1人8000元」鐵門永遠拉下、電話空號，這家不起眼麵館靠拉攏有錢人的錢好賺，的確是最高級的傳銷。藉由固定幾家美食團購會員制網站炒作成為一位難求的人氣私廚，後來經衛生單位臨檢發現有衛生缺失。沒有開立發票，疑似逃漏稅。結果就甩鍋給抽傭的揪團的組頭直接斷尾求生，這種沒有肩膀不講道義的店家真的很俗辣。

這類似金鑲玉專提供吃人肉包字的龍門客棧褒貶不一，有人說賣的是情緒價值，也有人說是擠破頭換吃一個寂寞。「我在上海看到的『私廚』賣的是高端定製的服務態度，不是刻意把價錢吊起來賣的態度，這反應出消費者崇拜物質思想愈来愈強，把真正踏實，真實的東西遺忘了，如何看待人類虛榮心的看法」。

他強調，「私廚」賣的是高端定製的服務態度，而不是刻意把價錢吊起來賣的態度，「十多年前我在小南國集團『慧公館』擔任品牌代言及創意總監，所在的位置是歷史建築是巨鹿路杜月笙四姨太公館四周圍繞綠地遺世獨立全都是上海百里挑一的地標，全程體會高端定製化的趨勢與服務產業的未來重要性，這段履薪時期充實且挑戰性也是繼在電視上製作呈現『阿鴻上菜』日後最難忘的美好回憶。」