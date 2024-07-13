台灣美食太誘人！韓流女神招認：一不小心吃太多

由Red Velvet、華莎、宣美領軍的「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」13日在高雄巨蛋登場，吸引近萬名粉絲到場朝聖。新人女團UNIS打頭陣開場，靠著翻唱前輩的夯歌，成功炒熱氣氛，8名成員不停用中文告白「我愛你」、「我想你，高雄」，期待粉絲對她們留下好印象。

今晚Super Junior的神童透過大螢幕，以VCR的方式擔任串場主持人，而他的師妹Red Velvet則是演出壓軸，演唱新歌主打歌「Cosmic」，搭配多首經典熱門歌曲，與台灣粉絲歡慶出道10周年。