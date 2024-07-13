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台灣美食太誘人！韓流女神招認：一不小心吃太多

聯合報／ 記者李姿瑩／高雄即時報導
權恩妃賣力唱跳。圖／JULIUS、TOBESOFT提供
權恩妃賣力唱跳。圖／JULIUS、TOBESOFT提供

由Red Velvet、華莎、宣美領軍的「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」13日在高雄巨蛋登場，吸引近萬名粉絲到場朝聖。新人女團UNIS打頭陣開場，靠著翻唱前輩的夯歌，成功炒熱氣氛，8名成員不停用中文告白「我愛你」、「我想你，高雄」，期待粉絲對她們留下好印象。

今晚Super Junior的神童透過大螢幕，以VCR的方式擔任串場主持人，而他的師妹Red Velvet則是演出壓軸，演唱新歌主打歌「Cosmic」，搭配多首經典熱門歌曲，與台灣粉絲歡慶出道10周年。

因為演出陣容清一色是韓流女神，各組藝人不免在造型上比美比辣。同樣選擇演唱新歌「SABOTAGE」的權恩妃，以夏日女王之姿帶來火辣椅子舞，盡全力秀出好身材。她難擋鼎泰豐魅力，自己招認：「原本想說只吃一點點就好，一不小心吃太多了。」

剛出道的UNIS青春無敵。圖／JULIUS、TOBESOFT提供
剛出道的UNIS青春無敵。圖／JULIUS、TOBESOFT提供
UNIS出道僅3個月。圖／JULIUS、TOBESOFT提供
UNIS出道僅3個月。圖／JULIUS、TOBESOFT提供
權恩妃展現女王氣勢。圖／JULIUS、TOBESOFT提供
權恩妃展現女王氣勢。圖／JULIUS、TOBESOFT提供

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