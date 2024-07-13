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「萬客什鍋」進駐永和營業至凌晨5點！ 「一招」免費送肉 獨家限定擔擔特濃豆漿鍋必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／萬客什鍋提供
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火鍋控一定要追！台中超人氣火鍋名店「萬客什鍋」，自2021年開業首度北上插旗，進軍新北市永和中正路美食戰區重磅登場！歡慶新分店開幕，「萬客什鍋」特別推出永和店限定獨家鍋底「擔擔特濃豆漿鍋」，試營運期間即日起至7/19止，凡至永和店消費，現場加入「萬客什鍋」會員，將獲得「開幕禮」，即可兌換肉品或甜點八選一的免費招待！

圖／萬客什鍋提供
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「萬客什鍋」新北永和店的空間設計以暖色調風格為主軸，提供溫馨的用餐環境，打造更寬敞用餐空間。除了銷魂神級鎮店鍋物「萬客三寶」：燒酒麻香鍋、剝皮辣椒鍋，與爆炒蒜頭鍋之外，更推出永和店獨家限定「擔擔特濃豆漿鍋」，將豆漿的香濃與擔擔鍋略帶辛辣的味道完美融合，湯頭噴香、口感濃郁。

圖／萬客什鍋提供
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圖／萬客什鍋提供
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除了鍋物，必吃菜色還有近期深受消費者喜愛的「蝦滷飯」和「經典雞滷飯」在永和店也吃得到，「萬客蝦滷飯」採用鮮美彈牙的蝦仁搭配青翠蔥香，淋上特調醬汁拌炒，醬香撲鼻。「經典雞滷飯」則是以肥美不膩的滷肉搭配雞腿肉絲，鹹香滷汁尤其下飯。

圖／萬客什鍋提供
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「萬客什鍋」永和中正店並推優惠，即日起至7/19，凡至萬客什鍋永和中正店消費並加入會員的新顧客，當日即可獲得專屬「開幕禮」(限試營運期間使用)，同時可立即兌換八選一優惠，包含限店推出「擔擔特濃豆漿鍋」鍋底、嚴選肉品或爆紅甜點等八種品項任選一項。

圖／萬客什鍋提供
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萬客什鍋 永和中正店

地址：新北市永和區中正路154號

電話：(02)2947-8666

營業時間：中午11:00至凌晨05:00(最後點餐時間為凌晨04:00)

圖／萬客什鍋提供
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