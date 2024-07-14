重大消息！全台19家連鎖生魚片壽司品牌「20款降價優惠」，再免費升級黑鮪魚中脂CP值超高

重大消息！連鎖餐飲品牌「順億鮪魚專賣店」繼6月降價後，7月推出第二波降價活動，近20款菜單同步降價，最大降幅達33％。黑鮪大腹壽司由165元降至160元，醬漬赤身壽司由45元降至40元，干貝壽司更是從120元降至80元，省下40元，生魚片愛好者不容錯過！

圖／順億鮪魚專賣店提供

此次降價活動不僅涵蓋多種壽司單品，還包括了多人的聚會佳選「鮪盛合冬」，價格調整為1050元。此外，顧客最喜歡的「鮪盛合舞鶴」和「半熟鮪丼」也免費升級，將原先的鮪魚赤身部位升級為「黑鮪魚中脂」，提升了CP值，讓大家更輕鬆享受黑鮪魚的美味。

圖／順億鮪魚專賣店提供

圖／順億鮪魚專賣店提供

順億鮪魚專賣店起源於高雄前鎮漁港，為隆順漁業集團旗下品牌，目前全台擁有19家直營門市，遍布北中南，目標於明年農曆年前擴展至30家店。魚貨來自自家船隊，確保新鮮與品質，加上自營的加工廠、超低溫冷凍廠和物流系統，提供一條龍服務，把關每個環節，保證「從海洋到餐桌」的極致美味。

圖／順億鮪魚專賣店提供

這次的降價活動為消費者帶來更多優惠，無論是愛好海鮮還是生魚片的饕客，都千萬不要錯過這次享受頂級黑鮪魚的絕佳機會！

圖／順億鮪魚專賣店提供

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圖／順億鮪魚專賣店提供

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