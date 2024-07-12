老闆宣布退休！ 一週只開3天的頭城美食「老巴中牛肉麵」 8／14結束營業
宜蘭又少了一家人氣美食！ 每周只營業3天的宜蘭頭城「老巴中牛肉麵」，是宜蘭當地人的愛店。不過，老闆日前在臉書上公告退休，將於8/14結束營業，準備迎向新生活！
2022年1月開業的老巴中牛肉麵，距離頭城火車站步行大約6分鐘，餐廳位置不在頭城大街上，而是在鐵路旁的小巷子裡，每周只營業周二、周四、周六這3天，開業才2年多，每到用餐時間總是人潮絡繹不絕。
老巴中牛肉麵老闆本月6日在臉書上公告，表示將於8/14結束營業，他提到，當初開業就設定3年工作期內，分享老巴中牛肉麵的味道，並期許年滿55歲即告退休。而如今將於8月14日屆滿55歲，老闆也決定告別職場，開啟56歲之後的新生活。
得知消息的網友，紛紛留言表示「好可惜啊！這麼棒的牛肉麵即將消失」、「太可惜，真心覺得好吃，然後就要退休了」、「你們家的好味道應該要有人接手 傳承下去啊」、「恭喜完美收場，另闢新旅程，惟絕佳口味再也嚐不到了」。
老巴中牛肉麵
地址：宜蘭縣頭城鎮吉祥路44號
營業時間：周二、四、六 11:00-14:00
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