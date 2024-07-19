台中7大「滷肉飯寶典」高CP值+道地美味 魯肉飯愛好者必收藏！

跟著 施宛兒 waner 於 2024-05-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 豬腳榮冬瓜爌肉飯、玉堂春魯肉飯、東興市魯肉公司。

By魯肉飯愛好者

第 1 天

豬腳榮冬瓜爌肉飯 | 1 小時

｜豬腳榮冬瓜爌肉飯｜

位於台中市北區滷肉飯一級戰區，這裡的滷肉飯以肥肉為主，口感不膩口，讓人回味無窮。

雖然滷肉飯偏甜，但卻是許多食客的心頭好。每到午餐時間，僅售80元的滷肉飯便當高CP值常常一早就賣完了。撲空了4次才吃到的人氣店家，絕對值得一試！除了滷肉飯滷排骨也是非常人氣的選項，也是常常賣到沒貨。

在這家店，你將會品嚐到道地的台灣滷肉飯美味，不僅味道絕佳，價格也相當親民。快來「豬腳榮冬瓜爌肉飯」，一嚐這份美味吧！

玉堂春魯肉飯 | 2 小時

｜玉堂春魯肉飯，心中前三好吃的魯肉飯店｜

在台中的喧囂中，有一家小小的魯肉飯店，名叫「玉堂春魯肉飯」，它是我心中前三好吃的魯肉飯店之一。雖然身處繁忙的市區，但這裡的魯肉飯口感卻十分純正，以肥肉為主，入口即化。儘管偏甜，但吃上兩碗也絲毫不膩口，真是令人回味無窮。

「玉堂春魯肉飯」的高CP值也是它的一大特色，價格實惠，出餐超快，讓人吃得滿足又節省時間。每當午餐時段，店內總是人潮擠擁，顧客們紛紛來此品嚐這份美味。

如果你也是魯肉飯的愛好者，千萬別錯過這家店！來到「玉堂春魯肉飯」，讓你的味蕾享受一場美食盛宴吧！

東興市魯肉公司 | 1 小時

｜東興市魯肉公司｜

有一家名叫「東興市魯肉公司」的餐廳，以其獨特的魯肉飯聞名。儘管價格便宜，但量偏小。然而，這裡的服務人員非常親切，總是面帶微笑迎接顧客，讓人感受到家的溫暖。

「東興市魯肉公司」的魯肉飯有其獨特之處，以肥肉為主，每一口都充滿著濃郁的肉汁。然而，他們家的魯肉飯膠質感非常重，每吃一口感覺嘴巴都會被膠質黏起來，是許多食客愛不釋手的原因。

如果你想要品嚐道地的台灣魯肉飯，可以考慮來「東興市魯肉公司」一試。雖然價格便宜，但你將會品嚐到正宗的台灣味道，並感受到溫暖的服務。

第 2 天

台客燒肉粥 五權店 | 1 小時

｜台客燒肉粥｜

在台北的美食圈裡，有一家名叫「台客燒肉粥」的店家，被米其林必比登推薦為必訪之地。然而，我的用餐經驗卻與預期不符。

首先，讓我來談談他們家的燒肉粥。雖然以中藥醃製味道為主，但整體表現卻普通，沒有特別令人驚艷的地方。肉粥味道偏淡，不符合我口味，讓我感到有些失望。

接著，讓我來評論一下他們的魯肉飯。雖然以肥肉為主，但卻缺乏肉香及油香，讓人感到有些失望。總的來說，這是一家我不會再光顧的店家。

儘管「台客燒肉粥」得到了米其林的推薦，但我的用餐體驗卻未能讓我留下深刻的印象。如果你對於魯肉飯有較高的期待，可能會與我的感受相似。

嵐肉燥專賣店 | 1 小時

｜嵐肉燥專門店｜

「嵐肉燥專門店」是我以回訪無數次的愛店。儘管外觀看起來普通，但它的味道卻驚人地好吃。

「嵐肉燥專門店」的招牌菜是肉燥飯，已瘦肉為主，沒有太多複雜的調味，但美味程度完全不輸米其林必比登推薦。每一口都充滿著濃郁的肉香，讓人忍不住一口接一口。

雖然「嵐肉燥專門店」在外表上可能不起眼，但它的味道卻能讓你一試難忘，成為你口中的美味回憶。

如果你想要品嚐地道的台灣小吃，絕對不能錯過「嵐肉燥專門店」。它的美味絕對能夠讓你流連忘返，成為你的新愛店。

老王魯肉飯 | 1 小時

｜老王魯肉飯｜

在台中的街頭巷尾，有一家不起眼的路邊攤小店，名叫「老王魯肉飯」。儘管外觀普普通通，但卻藏著一份驚喜的美味。

「老王魯肉飯」的招牌菜是魯肉飯，你可以選擇肥肉、瘦肉或是各半。口感偏甜，每次剛開始吃會覺得好好吃，但吃到後面會覺得有些膩口。儘管如此，它的獨特風味卻讓人難以忘懷。

財神爺魯肉飯（漢口店） | 1 小時

｜財神爺魯肉飯｜

在台中街頭你一定會注意到一家招牌很大很好找的小吃店，名叫「財神爺魯肉飯」。儘管招牌很引人注目，但餐點卻非常普通。

「財神爺魯肉飯」的招牌菜是魯肉飯，然而魯肉飯沒有味道，有點令人失望。雖然店家魯汁給的不少，但是整體來說，口感與風味都未能令人印象深刻。

雖然「財神爺魯肉飯」的位置很顯眼，但如果你想要品嚐到美味可口的魯肉飯，或許需要尋找其他選擇。

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