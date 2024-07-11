不是八方！ 「台北最強鍋貼」4.4星的士林這一家 饕客大推皮脆多汁：真的完勝

鍋貼霸主「八方雲集」日前宣布漲價，引發忠實顧客們紛紛哀號。因此有網友好奇發起投票活動，詢問大家「台北最強鍋貼」是哪間？結果出爐是隱身在士林區的一間老店，在網上高達4.4顆星評論，吃過饕客們激推「真的完勝！」

圖／翻攝Google map(網友shin madao分享)

有網友近日在「我是士林人~我是北投人~我是大同人」臉書社團發起投票，想找尋「台北最強鍋貼」，貼文曝光後引發網友熱烈討論點名「我都只吃八方鍋貼比較吃」、「阿財還不錯~會從外地專程過去吃」、「天母的阿堂鍋貼不錯」、「我覺得中和、香珍、江家都厲害耶」。

而獲得最多票數的是位在士林的「及品鍋貼水餃」，釣出一批老饕留言大讚「及品才是第一」、「及品大勝」、「及品+1無論外皮酥脆感和內餡口味」、「士林只服及品鍋貼，唯一的第一名」、「鍋貼水餃我只服及品，其他一律不推！」

圖／翻攝Google map(網友yameme分享)

經Google Maps查看，位在士林區美崙街上的「及品鍋貼水餃專賣店」，評價高達4.4顆星，已累計多達3千4百多則留言，不少顧客留言推薦的原因是「鍋貼外酥內軟咬一口有湯汁」、「鍋貼皮薄底酥，口感佳，內餡有如在吃牛肉餡餅的口味」、「不論是鍋貼或湯品都一流」、「鍋貼皮薄底酥，口感佳」、「餐點真的好吃沒話說，不論是鍋貼或湯品都一流」「內餡調味真的跟牛肉餡餅一樣，吃起來頗為驚艷」。

圖／翻攝Google map(網友Q少分享)

圖／翻攝Google map(網友shin madao分享)

圖／翻攝Google map(網友Q少分享)