告五人兌現金曲獎「500份大麥克承諾」這天發放快準備

告五人近日成為手搖茶飲品牌首位全球代言人，忙碌的他們剛結束一連5場的紐澳、馬來西亞巡演後，立刻趕回台灣擠出4小時的時間進行拍攝廣告，且拍攝結束後，馬上又要前往新加坡開唱，團員們笑說：「行李都還沒有打開，因為馬上又要飛出去了。」

拍攝在陽明山取景，他們表示：「這裡的空氣清新，整個氛圍讓人很放鬆，我們也好久沒有這樣喝茶、聊天，感覺很棒！」尤其是學生時期曾在陽明山附近生活過一段時間的雲安，這次舊地重遊讓他相當懷念，感慨說道：「這裡的環境變了很多，以前沒有像現在整修得這麼好，我當時也沒想過將來有一天會回到這裡拍廣告，很特別的感覺。」

上周告五人特地前往UG全球首店，共同慶祝店面正式開幕，現場吸引了大量人潮聚集，不少人更是從中南部專程北上光顧。開幕當天犬青最愛的品項「米香玉露菁」尤為受歡迎、火速銷售一空，品牌方表示，當天現場製作的手搖飲突破1500杯，讓身為代言人的告五人非常開心。

上月底以「又到天黑」奪下金曲獎年度歌曲獎的告五人，承諾要送出500份麥當勞大麥克，引起許多歌迷熱切期盼，紛紛詢問此事。儘管蠟燭多頭燒的3位團員正忙於為品牌宣傳、進行世界巡演並籌備第四張專輯，他們也牢記著這個「大麥克承諾」。目前已計畫於7月13日在台北、台中、台南、高雄、宜蘭5地區發放大麥克，活動詳情屆時將另行公佈，可關注告五人、相信音樂社群平台。