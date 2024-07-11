「巨大可頌、扁可頌」台北能吃到！ 韓國「OUVERT SEOUL」海外首店插旗國父紀念館站 開幕時間、地點一次看

可頌控嗨了！ 比臉大的牛角可頌台北也能吃得到了，近期英國咖啡廳「巨無霸可頌」席捲IG打卡牆，韓國人氣咖啡廳「OUVERT SEOUL」也迅速跟進推出「巨大可頌」，以及招牌可頌沾吃的「鮮奶油卡布奇諾」，而「OUVERT SEOUL」將於7/19正式插旗台北國父紀念館站週邊，為了吃巨大可頌終於不用飛韓國了！

圖／翻攝IG@ouvert_seoul

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在韓國首爾、釜山等地擁有7間分店的人氣咖啡廳「OUVERT SEOUL」，店內以販售各種口味的可頌聞名，除了將招牌可頌放大變成「巨無霸可頌」、也有將扁可頌放大成「巨無霸扁可頌」，以及推出「鮮奶油卡布奇諾」讓大家搭配著一起爽吃！

圖／翻攝IG@ouvert_seoul

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驚人尺寸的巨大可頌即將在台北也可以吃到了！ 「OUVERT SEOUL」插旗海外首店，將於7/19插旗捷運國父紀念館周邊，由生活美學選物店UR LIVING引進，這將是繼信義區、中山站之後，再開全新UR LIVING 台北光復店！

圖／翻攝IG@ouvert_seoul_tw

光復店將把韓國人氣咖啡廳搬來台北，目前曝光的店面設計圖中，可以確定有大片落地窗座位區，正式的咖啡廳菜單等，就有待大家一起去探店囉！

OUVERT SEOUL (UR LIVING 台北光復店)

地址：台北市大安區光復南路308巷18號

開幕時間：預計2024/7/19