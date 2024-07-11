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麥當勞「小麥麥家家酒組」終於登台！6款1次帶回家方法出爐，消費滿額送

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／麥當勞提供
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小朋友會開心到瘋掉！麥當勞推出的「小麥麥家家酒組」在日本造成瘋搶，現在終於登台了！自7月10日起，消費者只要在「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿399元，就能隨機獲得一款精緻迷你玩具，非常適合收藏或當小朋友扮家家酒玩具。

圖／麥當勞提供
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這套玩具包括收銀台、漢堡排機、玉米杯套餐和飲料機等，每一款都充滿趣味與實用性。而為了讓更多小朋友體驗麥當勞工作日常，麥當勞推出暑假限定的「小麥麥體驗營」。活動開放3歲以上、120公分以下的小朋友報名，參加者可穿上迷你制服，擔任小小經理或小小款待大使。報名費用為899元，各門市採預約報名制，名額有限，額滿為止。參加體驗營的小朋友可一次獲得全套6款「小麥麥家家酒組」，帶回家中享樂。

圖／麥當勞提供
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「小麥麥家家酒組」玩具系列自推出以來已經在日本引發不少討論，洗版的搶購狂潮也預計將在台灣搶購潮。這系列玩具以麥當勞店員日常使用的物品為設計靈感，包含收銀台、漢堡排機、玉米杯套餐和飲料機等，每款玩具都精緻可愛。此外，即日起透過麥當勞歡樂送網路訂餐，單筆消費滿399元即可隨機獲得一款「小麥麥家家酒組」玩具，數量有限，趕快把握機會收藏或幫小朋友買起來吧！

圖／麥當勞提供
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漢堡 麥當勞

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