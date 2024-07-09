實現芒果冰自由！最強拉麵吃到飽「爆滿芒果冰、芒果系甜點」無限吃 爽嗑「炸雞＋香菜皮蛋拉麵」40種美味吃夠本

你沒看錯就是芒果冰吃到飽！拉麵界吃到飽霸主「山禾堂拉麵」推出芒果季，美味炸雞、拉麵和芒果冰、各式甜點水果統統吃到飽，本季還有強棒新品「芫荽拉麵、紅油皮蛋拉麵」，香菜控絕對不能錯過！

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲頁

知名拉麵吃到飽「山禾堂拉麵」芒果季霸氣開跑，最低499元「芒果冰、炸雞、香菜皮蛋拉麵」及炸雞炸物、各式小菜、甜點飲料等多達40種以上餐點無限續任你吃，10款拉麵搭配16種配料客製DIY有趣又好吃。

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲頁

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話題度極高的「芒果冰吃到飽」更是爽吃不傷荷包，新鮮現切芒果丁、靈魂煉乳一口下去超滿足；還有「芒果蛋糕、芒果泡芙」等芒果系甜點，加碼檸檬塔、日本生巧克力、蕃薯燒，隨心吃就夠本了。值得注意的是，芒果為屏東產地直送，產量無法每日穩定供應，建議為芒果去的朋友能先電話確認，芒果季預計於8月底結束喔。

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲頁

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而本季新品除了香菜控必點的「香菜皮蛋拉麵」外，還有加入獨家辣油的「紅油皮蛋拉麵」，嗜辣者嘗鮮請點這味。

圖／山禾堂拉麵台中店粉絲頁

網友探店評價「炸雞很推薦，芒果冰滿滿一盤鋪滿，很好吃，芒果很甜」、「以品項豐富度和價錢覺得真的有划算」。想實現芒果冰自由的朋友記得把握時間，一人獨食也可以且不加價，邊緣人友好要大吃一波啦！

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山禾堂拉麵 中壢店

地址：桃園市中壢區長江路136號

電話：03-4270000

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:30（最晚入場：13:30、20:30）

山禾堂拉麵 台中店

地址：台中市大里區德芳路二段155-2號

電話：04-24063533

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:30（最晚入場：13:30、20:30）