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麥當勞「搖搖薯條」經典回歸明起限量開賣 海派魷魚同登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「搖搖薯條」回來了！睽違21年，蔡依林以名人餐盤概念再度代言麥當勞「搖搖薯條」，帶著兩款蔡依林最喜歡的口味經典回歸。麥當勞/提供
「搖搖薯條」回來了！睽違21年，蔡依林以名人餐盤概念再度代言麥當勞「搖搖薯條」，帶著兩款蔡依林最喜歡的口味經典回歸。麥當勞/提供

台灣麥當勞9日表示，粉絲熱烈敲碗的「搖搖薯條」，以天后蔡依林名人餐盤為概念經典回歸，包括「海苔風味」、「蔥辣風味」搖搖薯條，於7月10日至8月6日熱烈登場。另外，「海派魷魚季」今夏強勢回歸，7月10日「韓味雙牛魷魚堡」領銜登場、「日式豬排魷魚堡」於7月24日接力上市，滿足老饕對日韓美味的雙重享受。為提供海味十足的夏日美味，今年推出全新生力軍「韓味魷魚堡」，邀顧客一起品嚐豪華海陸盛宴。

眾所期盼的「搖搖薯條」回來了！睽違21年，蔡依林以名人餐盤概念再度代言麥當勞「搖搖薯條」，帶著兩款蔡依林最喜歡的口味經典回歸！除了拍攝全新廣告影片外，更推出蔡依林手繪的限定圖騰包裝；不僅有別具意義的玫瑰、斧頭等標誌性圖騰，愛犬屋虎及社長也現身包裝，粉絲絕對不能錯過。

7月10日起至8月6日止，凡單點69元搖搖薯條，即可選擇經典「海苔風味」或多層次口感的「蔥辣風味」搖搖粉（二擇一）；購買經典配餐選擇大薯，則可免費升級「搖搖薯條」。麥當勞表示，「搖搖薯條」限量供應、售完為止。

2023年麥當勞首次推出「海派魷魚季」，將魷魚海鮮排分別與牛肉、豬排搭配入堡，開啟一場豪華的海陸味覺饗宴，驚艷全台美食饕客。

今年夏天，這場日韓味蕾盛宴再次展開，7月10日至8月20日「韓味雙牛魷魚堡」重磅回歸，黃金酥脆的魷魚海鮮排搭檔100%雙層純牛肉，佐以韓國直送不倒翁炭烤肋排醬及泡菜醬，打造正宗韓式風味；7月24日至8月20日「日式豬排魷魚堡」美味接力，魷魚海鮮排與紮實多汁的日式酥嫩炸豬排完美搭配，淋上酸甜回甘的大阪燒醬及輕甜美乃滋，大口咬下盡享日本在地美味。全新生力軍「韓味魷魚堡」7月10日起登場，以Q彈魷魚丁製成魷魚海鮮排，每口都能品嚐到濃郁鮮味。

此外，風靡全球麥當勞的「小麥麥家家酒組」魅力無法擋，包括漢堡組、收銀機組、飲料機組、煎爐機組、玉米杯組、服務員配件組六種款式，擬真縮小的麥胞專用工具不僅讓孩子遊戲時，增添樂趣並且激發創造力，迷你可愛的療癒感大人也難以抵擋！為讓更多粉絲有機會蒐集或擁有超萌仿真玩具，7月10日起，凡於「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿399元，隨餐附贈「小麥麥家家酒組」乙款（款式恕不指定，送完為止）。

風靡全球麥當勞的「小麥麥家家酒組」魅力無法擋，包括漢堡組、收銀機組、飲料機組、煎爐機組、玉米杯組、服務員配件組六種款式。麥當勞/提供
風靡全球麥當勞的「小麥麥家家酒組」魅力無法擋，包括漢堡組、收銀機組、飲料機組、煎爐機組、玉米杯組、服務員配件組六種款式。麥當勞/提供

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